Королівська родина привітала принцесу Беатріс з днем народження

8 серпня принцеса Беатріс Йоркська, яка 17 липня зіграла весілля з 37-річним Едоардо мапелло Моцці в Королівській каплиці Всіх Святих в Віндзорі, відсвяткувала день народження. Дочці принца Ендрю та Сари Фергюсон виповнилося 32 роки.

З цієї нагоди в акаунті королівської сім'ї в Instagram з’явився зворушливий пост. На фотографії королева Єлизавета II та Беатріс мило посміхаються.

«Бажаємо принцесі Беатріс найщасливішого дня народження!» — йдеться у підписі.

Зараз принцеса насолоджується медовим місяцем на півдні Франції. Беатріс, яка дев’ята в черзі на престол, працює віцепрезидентом з партнерства та стратегічного розвитку в технологічній компанії Afiniti.

Принцеса Євгенія також привітала старшу сестру, опублікувавши в соцмережі їх спільні знімки.

«Це ми напередодні твого весілля. Як і раніше, з гумками та аксесуарами для волосся з 90-х та посміхаємося», — написала Євгенія.

Нагадаємо, принцеса Беатріс вийшла заміж в сукні та тіарі, в яких одружилася її бабуся королева Єлизавета.