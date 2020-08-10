Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт стали батьками. У пари народилася дитина, проте вони поки не поспішають ділитися подробицями. Про саму новини в зірковій сім'ї стало відомо завдяки Патріку Шарценеггеру, якого журналісти зустріли на ринку в Санта-Барбарі під час придбання подарунка для новонародженого малюка.

"У них все чудово - тільки-но купив їй маленький подарунок", - сказав 26-річний актор, який несе пакет з рожевою стрічкою.

Інших подробиць появи на світ первістка Кетрін поки не відомо. Йдеться про те, що імовірно пологи відбулися 7 серпня в одному з пологових будинків Каліфорнії. В цей же день в будинок подружжя навідалися батьки дівчини, Марія Шрайвер і Арнольд Шварценеггер, а також її брати і сестри.

Для Кетрін Шварценеггер дитина від Пратта стала первістком, але сам актор "Вартових Галактики" і "Месників" вже виховує 7-річного сина від попереднього шлюбу з Анною Феріс.

"На початку стосунків вони вже знали, що хочуть спільних дітей, тому коли вони дізналися цю новину, були дуже щасливі", - розповіло джерело ET, додавши, що малюк має з'явитися на світ незабаром після першої річниці їхнього шлюбу.

Пара одружилася в червні 2019 року, а їх відносини почалися влітку 2018 го. 30-річна Кетрін - старша дочка 73-річного актора і політика Арнольда Шварценеггера, який вперше став дідом. Про те, що Шварценеггер вагітна, стало відомо в квітні 2020 го.

41-річний Кріс Пратт відомий за такими фільмами, як «Вартові Галактики», «Світ юрського періоду», «Месники: Війна нескінченності» і «Пасажири».