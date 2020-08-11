Зовсім інша людина: дочка Оззі Осборна втратила 39 кг (Фото)

35-річна дочка британського рок-музиканта Оззі Осборна здивувала несподіваним перетворенням. Келлі поділилася знімком в автомобілі, на якому виглядає помітно схуднувшою.
Зірка скинула майже 40 кілограмів.
"Так, я схудла на 39 кілограмів з тих пір, як ми останній раз бачилися. Ти можеш в це повірити?" - відповіла в Інстаграм Осборн своїй подрузі Джіні Май.
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Kelly Longstocking is coming into your town The one no one can keep down, no no no no The one who's fun to be around, woaaahhh woah.
Однак за який саме період втратила вагу Келлі, вона не повідомила і що саме робила заради такого результату також невідомо.
Нагадаємо, нещодавно дочка Оззі Осборна зізналася, чому кинула пити. Келлі не вживає алкоголь вже з 2017 року.