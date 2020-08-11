Зовсім інша людина: дочка Оззі Осборна втратила 39 кг (Фото)

Під час карантину Келлі Осборн заінтригувала шанувальників схуднувшою фігурою.

35-річна дочка британського рок-музиканта Оззі Осборна здивувала несподіваним перетворенням. Келлі поділилася знімком в автомобілі, на якому виглядає помітно схуднувшою.

Зірка скинула майже 40 кілограмів.

"Так, я схудла на 39 кілограмів з тих пір, як ми останній раз бачилися. Ти можеш в це повірити?" - відповіла в Інстаграм Осборн своїй подрузі Джіні Май.

Однак за який саме період втратила вагу Келлі, вона не повідомила і що саме робила заради такого результату також невідомо.

Нагадаємо, нещодавно дочка Оззі Осборна зізналася, чому кинула пити. Келлі не вживає алкоголь вже з 2017 року.