Російська естрадна співачка Легкоступова впала в кому: подробиці

Виконавиця хіта "Ягода-Малина" Валентина Легкоступова госпіталізована - впала в кому після травми голови і запою з чоловіком Юрієм Фірсовим.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, з 23 липня Легкоступова не виходила на зв'язок з родичами.

7 серпня діти артистки приїхали в її московську квартиру і виявили співачку ще в свідомості. У приміщенні панував бардак, а сама співачка перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

На її тілі були численні синці. Спочатку Легкоступову госпіталізували в наркоклініку. Пізніше у артистки почалися головні болі, а незабаром вона впала в кому. Співачку було вирішено перевести в іншу лікарню. Лікарі оцінюють стан Легкоступової як вкрай важкий.

Її чоловік, 57-річний яхтсмен Юрій Фірсов, покинув клініку, зараз його шукає поліція.

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