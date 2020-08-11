Стало погано в суді: Михайло Єфремов знаходиться в украй важкому стані (Відео)

Актора Михайла Єфремова на швидкій відвезли прямо із залу суду. Зараз він знаходиться в одній з московських лікарень.

Сьогодні, 11 серпня, має відбутися слухання у справі про смертельне ДТП, в якому звинувачується Михайло Єфремов. Однак, слухання не відбулися. Актор не зміг дійти навіть до залу суду, йому стало погано.

Кадри з місця події з'явилися в російських телеграм-каналах Life Shot і Mash.

На відео видно, що по прибуттю до будівлі суду актор вже був в практично несвідомому стані. Він не міг самостійно вийти з машини, і його виносили з авто судові пристави, адже актор не міг пересуватися сам.

Варто відзначити, що коли актор прибув, в натовпі звучало скандування "Не винен", а актор Микита Джигурда співав якусь оду про невинність Єфремова.

Через п'ять хвилин після прибуття Єфремова, до будівлі суду приїхала і швидка. Через деякий час вона відвезла актора, якого в непритомному стані винесли із зали суду.

Адвокат обвинуваченого Ельман Пашаєв заявив, що актор перебуває у вкрай важкому стані і не приходить до тями.

"Стан вкрай важкий. Він без свідомості. Або підозра на інсульт, або передінфарктний", - заявив Пашаєв.

Телеграм-канал Mash також передає, що акторові поставили попередній діагноз - інсульт.

Нагадаємо, вчора, 10 серпня, в квартиру до Єфремова вже викликали швидку допомогу. Лікарі діагностували йому передінсультний стан. Госпіталізувати артиста не стали, так як він відмовився.

Раніше адвокат Єфремова Ельман Пашаєв вже повідомляв про погіршення стану здоров'я актора, зазначаючи, що його підзахисний постійно відмовляється від госпіталізації. Пашаєв запевняє, що подібний стан актора провокують переживання через все, що відбувається.

"Щоденні судові засідання знищують його. Він дуже сильно переживає. Йому все це не байдуже. Загинула людина ж", - говорить адвокат.

Нагадаємо, 8 червня відомий російський актор Михайло Єфремов потрапив в ДТП в центрі Москви. Актор на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, проїхавши подвійну суцільну і врізався у вантажний автомобіль. Потерпілий в ДТП з Єфремовим водій помер.

А 30 липня акторові Михайлу Єфремову продовжили домашній арешт до 22 січня 2021 року.