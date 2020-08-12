ЗМІ: Ед Ширан вперше стане татом

Дружина британського музиканта Черрі Сіборн знаходиться на останніх місяцях вагітності. Ближче до початку осені пара стане батьками.

Зарубіжні ЗМІ з посиланням на інсайдерів повідомляють, що Ед Ширан вирішив взяти творчу паузу саме після того, як дізнався про вагітність коханої. Ед прийняв таке рішення, адже хотів більше часу приділяти вагітній дружині і більше часу проводити з нею.

Первісток повинен з'явитися на світ до кінця серпня 2020 року. Пара дуже щаслива і одночасно дуже хвилюється перед появою малюка. Інсайдери відзначають, що карантин допоміг дружині Еда Ширана настільки довго приховувати прекрасне становище навіть від близьких друзів.

"Ед і Черрі до кінця місяця стануть батьками. Вони дуже схвильовані, але вирішили це приховати. Самоізоляція стала чудовим прикриттям, щоб нікого не бачити тривалий час" - повідомляється в ЗМІ.

Також, інсайдер повідомляє, що чоловік і жінка зараз знаходяться в своєму маєтку в Соффолку, де готуються до пологів.