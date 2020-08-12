"Невже це не диво": Alyosha випустила колискову для дочки (Відео)

Українська співачка зовсім скоро втретє стане мамою. В честь народження донечки вона написала колискову.

Неймовірно ніжну пісню Alyosha опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

Колискова з перших нот підкорює серце. Пісня вийшла дуже ліричної і мелодійною.

"Коли ти прийдеш, я стану найщаслівішою" - так починається нова композиція. За словами пісні зрозуміло, що Alyosha з нетерпінням чекає на появу малятка.

"Бережіть дітей! Рятуйте дітей! Допомагайте дітям! Залишайтеся дітьми в душі! Для ваших вушок колискова від Alyosha", - підписала відео артистка.

Шанувальники в захваті від нової композиції співачки. Вони не приховують свого захоплення і діляться своїми враженнями в коментарях.

"Нереально душевна", "Така ніжна", "Голосок, як дзвіночок". "Мелодія заворожує", "До мурашок", "Сама ніжна пісня, яку я коли-небудь чула" - пишуть фанати під відео.

Варто відзначити, що зоряна пара, Alyosha та Тарас Тополя, вже готові до появи нового члена сім'ї. Для малятка вже підготували кімнату, а її братики Марк і Рома на всю "репетирують" роль старших братів і вчаться керувати коляскою.