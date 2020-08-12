Лідер "Ляпіса" Сергій Міхалок нарешті відреагував на протести в Білорусії (Відео)

Екс-лідер панк-групи "Ляпіс Трубецькой" Сергій Міхалок вперше висловився про протести в Білорусії.

У Білорусі тривають активні протести проти фальсифікації результатів виборів президента і на тлі заяв про перемогу на них чинного президента Олександра Лукашенка.

На цю ситуацію відреагував білоруський артист Сергій Міхалок, який кілька років проживає в Києві. Артист поділився на YouTube-каналі групи "Brutto" і в своєму Instagram-акаунті кліпом на пісню "Рідний край".

Пісня входить в однойменний другий альбом колективу. У ньому Міхалок "попрощався" з темами мотивації і спорту, які домінували на платівці Underdog, і пішов по шляху соціально-політичному. В цей же альбом увійшла пісня "Воїни світла", що стала одним з гімном української Революції Переваги.

Відзначимо, що серед всіх представників білоруського світу культури, саме реакції Міхалка на протести в країні чекали з самого їх початку. У коментарях до його постам на Facebook писали: "Сергій, Вам там просили передати. Що в Білорусі відбуваються тексти ваших пісень".