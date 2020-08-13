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Весілля відбулося: Микита Добринін і Даша Квіткова провели пишну церемонію

Весілля відбулося: Микита Добринін і Даша Квіткова провели пишну церемонію
11:34 Сьогодні Телеграф
Герой реаліті-шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і переможниця проекту Даша Квіткова розписалася ще в травні, але через карантин святкування весілля довелося перенести. І ось нарешті це сталося!

Вчора, 12 серпня, пара провела урочистий захід з приводу свого весілля.

Для святкування Микита і Даша вибрали один з найкрасивіших ресторанів Києва на березі Дніпра. На своїх сторінках в Інстаграм молодята та їхні гості вже встигли поділитися знімками зі свята.

Даша і Микита вирішили влаштувати дві церемонії. Під час першої закохані обмінялися подружніми обітницями вдень, а друга церемонія відбулася ввечері.

 
 
 
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#скемкаспер

Публикация от NIKITA (@nikitadobrynin)

Не обійшлася весілля без сюрпризів. Микита Добринін вирішив подарувати своїй дружині пісню, і зі сцени заспівав для Даші. Після закохані станцювали свій перший весільний танець.

 
 
 
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Первый танец . Видео взято из сториз @stbua

Публикация от Фан Аккаунт Холостяк (@11holostyak)

22-річна Даша Квіткова підготувалася до бурхливого святкування і приготувала собі дві сукні. Перша - легка і зручна для танців, а друга - для вечірньої церемонії. Микита Добринін постав в стильному дизайнерському костюмі темно-синього кольору.

На церемонію приїхали рідні закоханих, а також їхні зіркові друзі. Серед гостей на весіллі можна було побачити ведучого Григорія Решетника з дружиною, бізнесвумен Леру Бородіну і співачку Олю Цибульську.

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Все по темі:

Холостяк 9, Даша Квиткова, Микита Добринін.

Автор:

Телеграф
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