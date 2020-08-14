Помер актор Сергій Куницький, який озвучував Ракету з фільму "Вартові Галактики"

На 36-му році життя помер російський актор Сергій Куницький, відомий також за роллю у фільмі "Непохитна".

Вчора не стало зірки серіалу "Тест на вагітність" Сергія Куницького.

Сумну новину повідомили колеги актора з Московського Губернського театру.

За словами одного з друзів померлого, артиста Антона Хабарова, причиною смерті актора міг стати тромб, що відірвався.

Сергій Куницький народився в 1985 році в Одесі. Працював в театрі-студії "Майстерня Томошевського" в Санкт-Петербурзі і "Театрі естради імені Аркадія Райкіна".

Також він знімався в телевізійних серіалах "Тест на вагітність", "Морські дияволи", "Таємниці слідства" і "Ментовські війни". Крім цього, Куницький зіграв у військовому фільмі "Непохитна" з Юлією Пересільд в головних ролях.