ЗМІ: Анджеліна Джолі забороняє дітям спілкуватися з батьками Бреда Пітта

Діти голлівудських зірок Анджеліни Джолі і Бреда Пітта не були в гостях у бабусі і дідуся по лінії батька з 2016 року.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Анджеліна Джолі забороняє дітям спілкуватися з батьками Бреда Пітта, повідомляє видання The Sun. Як стверджують джерела, відносини у Анджеліни з батьками Бреда залишилися не найкращими, а саме з колишньою свекрухою актора Джейн Пітт.

Після розриву акторського подружжя батьки Бреда втратили можливість зустрічатися з онуками. За словами інсайдера, останньою краплею для Джолі стала емоційна заява матері екс-чоловіка, що вона ніколи не пробачить невістку.

Відзначається, що конфлікт між Анджеліною і матір'ю Пітта Джейн почався, коли та написала лист в місцеву газету, де висловила своє ставлення до одностатевих шлюбів. Тоді Джолі негативно сприйняла таке рішення свекрухи, адже вона не проти таких союзів.

Нагадаємо, роман знаменитостей стартував на знімальному майданчику їх спільного касового хіта "Містер і місіс Сміт", хоча тоді Пітт був одружений на зірці американського ситкому "Друзі" Дженніфер Еністон.

У квітні 2012 року Джолі і Пітт оголосили про заручини після семи років спільного життя, а вже 23 серпня 2014 року пара одружилася у Франції. Розлучилися зірки 12 квітня 2019.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Анджеліну Джолі "зловили" на шопінгу з сином. Також Бреда Пітта знову помітили біля будинку колишньої дружини.