"Показуха": Володимир Остапчук зганьбився подарунком для своєї коханої (Фото)

Український шоумен Володимир Остапчук подарував своїй коханій Христині Гірник елітний автомобіль. Підписники порахували такий "подарунок" недоречним для батька двох дітей.

Український телеведучий Володимир Остапчук зробив розкішний подарунок своїй обраниці, адвокату Христині Гірник.

Тепер в сумочці дівчини лежать ключі від новенького люксового позашляховика Range Rover.

Про це він повідомив в інтерв'ю провідній Катерині Осадчій в передачі "Зірковий шлях". Цього разу телеведучий піддався звинуваченням за те, що подарував своїй коханій дорогий подарунок.

Відзначимо, що ціна новенького Range Rover становить більше мільйона гривень.

Більшість користувачів мережі не розділили захоплення телеведучого, вважаючи подібний вчинок недоречним:

"Показуха", "Аліменти платимо з боєм, але новій кралі тачку даруємо. Та молодець. Чого вже там", "Краще б своїм рідним діткам такі дорогі подарунки дарував!", "гуляка! Звичайний гуляка !!! Спочатку ця Баба, потім інша. А у його дружини все буде чудово!".