"Показуха": Володимир Остапчук зганьбився подарунком для своєї коханої (Фото)

Український телеведучий Володимир Остапчук зробив розкішний подарунок своїй обраниці, адвокату Христині Гірник.
Тепер в сумочці дівчини лежать ключі від новенького люксового позашляховика Range Rover.
Про це він повідомив в інтерв'ю провідній Катерині Осадчій в передачі "Зірковий шлях". Цього разу телеведучий піддався звинуваченням за те, що подарував своїй коханій дорогий подарунок.
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Телеведучий Володимир Остапчук @vova_ostapchuk подарував своїй коханій Христині Горняк @kristygor позашляховик ⠀ «Для неї це була мрія, вона колись мені розказувала, що завжди собі хотіла Range Rover. Звичайно, що я прислухаюся до її побажань і намагаюся їх виконувати», – зізнавався шоумен. ⠀ «Так, це був дуже класний сюрприз, тому що я мріяла про такий автомобіль. Він про це знав і зробив у найкращому вигляді: зав’язав мені очі, були феєрверки та величезний червоний бант», – не приховувала щастя дівчина. ⠀ Друзі, а про що ви мрієте?
Відзначимо, що ціна новенького Range Rover становить більше мільйона гривень.
Більшість користувачів мережі не розділили захоплення телеведучого, вважаючи подібний вчинок недоречним:
"Показуха", "Аліменти платимо з боєм, але новій кралі тачку даруємо. Та молодець. Чого вже там", "Краще б своїм рідним діткам такі дорогі подарунки дарував!", "гуляка! Звичайний гуляка !!! Спочатку ця Баба, потім інша. А у його дружини все буде чудово!".