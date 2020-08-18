Дженніфер Еністон і Бред Пітт возз'єднуються: але тільки на екрані

Голлівудські актори і колишнє подружжя знову возз'єднаються на екрані, через довгих 19 років.

Дженніфер Еністон і її 56-річний екс-чоловік Бред Пітт разом візьмуть участь в читаннях комедії 1982 року "Швидкі зміни в школі Ріджмонт-Хай".

Які саме ролі виконають актори і в яких сценах з'являться разом поки невідомо.

Читання відбудуться у вигляді прямої трансляції.

Мета проекту - збір коштів для організації Шона Пенна CORE, яка допомагає в тестуванні вакцини проти коронавірусу. Трансляція відбудеться у четвер, 20 серпня на Facebook Live і TikTok.

У читаннях також візьмуть участь і інші зірки: Джулія Робертс, Меттью Макконахі, Шон Пенн, Морган Фрімен і багато інших.