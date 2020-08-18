"Танці": 72-річна Ніна Матвієнко "запалила" під губну гармошку

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася домашнім відео, на якому її мама, народна артистка України Ніна Матвієнко, танцює біля будинку.

Миле відео Антоніна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На ньому Ніна Митрофанівна "запалює" під музику губної гармошки. Але як виявилося грав на ній не Арсен Мірзоян (Чоловік Антоніни), а Сергій Асафатов - соліст групи Jazzforacat, учасник популярного талант-шоу Х-фактор і Голос країни 10.

"Ні, це не Арсеній. Це Сергій," - озвучила Тоня. Публікацію співачка підписала так: "Танці @asafatov_official. Будинки Найкраще. Літо 2020".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дома найкраще. Літо 2020 Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 16 Авг 2020 в 6:59 PDT

Також, Тоня провела глядачам "екскурсію" по своєму саду, показала доньку Ніну, яка каталася на гойдалках, і помідори, які виростила її мама.