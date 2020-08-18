"Їх робота в Великобританії продовжиться": принц Гаррі з дружиною можуть повернутися на батьківщину

Королівський біограф Омід Скобі, який написав книгу "У пошуках свободи", розповів, чи захочуть вони повернутися на батьківщину принца.

Скобі сумнівається, що пара знову стане працювати на королівську сім'ю, але заявив, що вони почнуть здійснювати приватні і професійні поїздки до Великобританії вже після зняття пов'язаних з коронавірусом обмежень.

"Гаррі і Меган ясно дали зрозуміти, що їх робота в Великобританії продовжиться, - сказав репортер в інтерв'ю Royal Central. - Хоча їх база буде в США, більша частина роботи, яку вони вже почали, знаходиться на британській землі".

Скобі згадав, що королева Єлизавета II дала Гаррі і Меган зрозуміти, що двері в сім'ю для них завжди відкрита, але самі вони купили в Каліфорнії будинок і працюють над запуском некомерційної організації Archewell.

"Великобританія завжди буде для них важлива, але я не думаю, що ми коли-небудь побачимо їх в якості працюючих членів королівської сім'ї", - заявив він.

Тим часом в книзі Скобі пише, що після оприлюднення рішення виїхати з Великобританії принц Вільям півроку не розмовляв з Гаррі.

"У нього дві ролі: він не тільки брат, але ще і майбутній король. І з його точки зору, вчинок Гаррі пошкодив репутацію королівської сім'ї", - йдеться в "Пошуках свободи".