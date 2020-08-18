"Їх робота в Великобританії продовжиться": принц Гаррі з дружиною можуть повернутися на батьківщину

Скобі сумнівається, що пара знову стане працювати на королівську сім'ю, але заявив, що вони почнуть здійснювати приватні і професійні поїздки до Великобританії вже після зняття пов'язаних з коронавірусом обмежень.
"Гаррі і Меган ясно дали зрозуміти, що їх робота в Великобританії продовжиться, - сказав репортер в інтерв'ю Royal Central. - Хоча їх база буде в США, більша частина роботи, яку вони вже почали, знаходиться на британській землі".
Скобі згадав, що королева Єлизавета II дала Гаррі і Меган зрозуміти, що двері в сім'ю для них завжди відкрита, але самі вони купили в Каліфорнії будинок і працюють над запуском некомерційної організації Archewell.
"Великобританія завжди буде для них важлива, але я не думаю, що ми коли-небудь побачимо їх в якості працюючих членів королівської сім'ї", - заявив він.
Тим часом в книзі Скобі пише, що після оприлюднення рішення виїхати з Великобританії принц Вільям півроку не розмовляв з Гаррі.
"У нього дві ролі: він не тільки брат, але ще і майбутній король. І з його точки зору, вчинок Гаррі пошкодив репутацію королівської сім'ї", - йдеться в "Пошуках свободи".