Скачать
Середа, 19.08.2020
Це спроба захоплення влади: Лукашенко відреагував на створення ради опозиції
Це спроба захоплення влади: Лукашенко відреагував на створення ради опозиції
Вечірній мітинг: тисячі жителів столиці Білорусії зібралися в центрі міста
Вечірній мітинг: тисячі жителів столиці Білорусії зібралися в центрі міста
Суперкубок вперше розіграють в Києві
Суперкубок вперше розіграють в Києві
"Їх робота в Великобританії продовжиться": принц Гаррі з дружиною можуть повернутися на батьківщину
"Їх робота в Великобританії продовжиться": принц Гаррі з дружиною можуть повернутися на батьківщину

"Їх робота в Великобританії продовжиться": принц Гаррі з дружиною можуть повернутися на батьківщину

"Їх робота в Великобританії продовжиться": принц Гаррі з дружиною можуть повернутися на батьківщину
22:28 Вт, 18 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Королівський біограф Омід Скобі, який написав книгу "У пошуках свободи", розповів, чи захочуть вони повернутися на батьківщину принца.

Скобі сумнівається, що пара знову стане працювати на королівську сім'ю, але заявив, що вони почнуть здійснювати приватні і професійні поїздки до Великобританії вже після зняття пов'язаних з коронавірусом обмежень.

"Гаррі і Меган ясно дали зрозуміти, що їх робота в Великобританії продовжиться, - сказав репортер в інтерв'ю Royal Central. - Хоча їх база буде в США, більша частина роботи, яку вони вже почали, знаходиться на британській землі".

Скобі згадав, що королева Єлизавета II дала Гаррі і Меган зрозуміти, що двері в сім'ю для них завжди відкрита, але самі вони купили в Каліфорнії будинок і працюють над запуском некомерційної організації Archewell.

"Великобританія завжди буде для них важлива, але я не думаю, що ми коли-небудь побачимо їх в якості працюючих членів королівської сім'ї", - заявив він.

Тим часом в книзі Скобі пише, що після оприлюднення рішення виїхати з Великобританії принц Вільям півроку не розмовляв з Гаррі.

"У нього дві ролі: він не тільки брат, але ще і майбутній король. І з його точки зору, вчинок Гаррі пошкодив репутацію королівської сім'ї", - йдеться в "Пошуках свободи".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Меган Маркл, Принц Гаррі, Омід Скобі, У пошуках свободи.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Панд більше не буде: Китай буде дарувати вакцину від коронавірусу
02 Незамінний помічник: чорнослив допомагає схуднути
03 ASUS Zenfone 7 отримає флагманський процесор Snapdragon 865 Plus
04 Це спроба захоплення влади: Лукашенко відреагував на створення ради опозиції
05 Вакцина від COVID-19: фінальна фаза стартувала в Пакистані
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні з початку року падає чисельність населення: деталі
В Україні з початку року падає чисельність населення: деталі
Новий навчальний рік: у МОН дали рекомендації навчальним закладам
Новий навчальний рік: у МОН дали рекомендації навчальним закладам
Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вперше увійшов до четвірки найбагатших людей світу
Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вперше увійшов до четвірки найбагатших людей світу
&quot;Танці&quot;: 72-річна Ніна Матвієнко &quot;запалила&quot; під губну гармошку
"Танці": 72-річна Ніна Матвієнко "запалила" під губну гармошку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся