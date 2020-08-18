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Незвичайний заповіт: Міккі Рурк хоче, щоб його поховали в Україні

Незвичайний заповіт: Міккі Рурк хоче, щоб його поховали в Україні
22:45 Вт, 18 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Одного разу Міккі Рурк обмовився, що хоче бути похованим в Україні - на батьківщині свого помічника Дмитра Корнійчука, родичі якого досі живуть в селі Загірці Хмельницької області. Але тоді слова голлівудського актора не сприйняли всерйоз.

Як виявилося, він не жартував. Нещодавно Корнійчук прилетів додому не тільки провідати близьких, але і вибрати місце на кладовищі для знаменитості.

Про це в Facebook розповів журналіст Юрій Гула.

"Цю ідею він [Рурк] не залишив! Його асистент Діма Корнійчук прилетів з LA в Загірці. Місце для Міккі - вибрано".

До своєму посту Гула додав фото з Корнійчуком і пообіцяв незабаром розповісти більше про те, де саме поховають Рурка.

Раніше актор заявив, що не хоче, щоб після смерті його тіло залишалося в Лос-Анджелесі. Куди більше йому подобається природа в Загірцях, яку поки він бачив лише на фото.

Втім, деякі шанувальники Рурка все одно впевнені, що це лише черговий жарт, адже не дарма його називають "містер епатаж". Та й сам Рурк поки не збирається на спокій - попереду у 67-річного актора ще великі плани.

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Все по темі:

Микки Рурк, Заповит, Хмельниччина, Україна, Загірці.

Автор:

Телеграф
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