Володимир Остапчук заручився з Христиною Гірник: романтичні фото

Відомий український ведучий Володимир Остапчук зробив пропозицію новій обраниці Христині Гірник. Таким чином пара вирішила по-особливому відзначити річницю свого знайомства.

Освідчення відбулося під час романтичної подорожі до Стамбула, яке дівчина організувала з нагоди річниці знайомства. Про те, що телеведучий зробив своїй дівчині пропозицію, повідомив він сам в своїх Instagram-сторіз.

35-річний актор і ведучий 19 серпня опублікував фото з нареченою - пара на яхті в Стамбулі радіє і ніжно обіймається.

Зі знімків видно, що зізнавався Остапчук своїй обраниці під час їх подорожі на яхті по Босфору. Шоумен опуcтився перед коханою на одне коліно і запропонував їй вийти за нього, тримаючи в руці коробочку з обручкою від Tiffany & Co.

Дівчина прийняла пропозицію Остапчука, відповівши йому заповітним "Так".

Шоумен зробив пропозицію 19 серпня о 19.00 - саме в цей час пара познайомилася рівно рік тому.

Як повідомлялося раніше, Володимир Остапчук представив свою нову кохану всій країні в день народження колишньої дружини Олени Войченко. Також нещодавно український шоумен подарував своїй коханій Христині Гірник елітний автомобіль. Підписники порахували такий "подарунок" недоречним для батька двох дітей.