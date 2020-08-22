"Повилазили незрозуміло звідки": Сніжана Єгорова образила захисників України (Відео)

Відома телеведуча зробила резонансну заяву - герої, які готові віддати життя за країну схожі з наркоманами, готовими віддати все за дозу.

Українська телеведуча і актриса Сніжана Єгорова образливо висловилася про українських героїв. Вона вважає, що їх подвиги - це "висока суїцидальна готовновсть". У своїх висловах актриса була максимально цинічною, порівнявши воїнів "з наркоманами, які за дозу готові життя продати, кров віддати останню".

Про це провідна заявила в інтерв'ю для Youtube-каналу ПРЯМО_TALK.

"Ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки, селюки ... які розмовляють суржиком і готові своє життя віддати. Життя яку? Яка нічого із себе не представляє?" - сказала ведуча. Вона вважає що "ці люди ніколи нічому не вчилися, чи не вкладалися і не прагнули ні до чого, тому вони просто готові пожертвувати своїм життям".

Дивіться відео інтерв'ю Сніжани Єгорової:

Хто така Сніжана Єгорова?

Сніжана Єгорова - українська актриса і телеведуча родом з Нової Каховки, мати п'ятьох дітей. Працювала в Театрі драми і комедії на Лівому березі, брала участь в проекті Танці з зірками. У 1992 році вийшла заміж за Сергія Єгорова, у шлюбі з яким у неї народилося дві дочки - Анастасія та Олександра.

У 2006 році Єгорова вийшла заміж за актора і музиканта Антона Мухарського. У шлюбі з ним жінка народила ще трьох дітей: синів Андрія та Івана і дочку Аріну. У 2015 році пара зі скандалом розлучилася.

Ще кілька років колишні закохані судилися один з одним. У підсумку перемогла Сніжана, яка за допомогою суду зажадала з Мухарського аліменти на суму 24 300 гривень в місяць.