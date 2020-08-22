Скачать
Субота, 22.08.2020
"Якщо хтось не хоче працювати - не змушуйте": Лукашенко наказав закрити страйкуючі підприємства
"Якщо хтось не хоче працювати - не змушуйте": Лукашенко наказав закрити страйкуючі підприємства
Зеленський про коронавірус: У нас в Україні першої хвилі реально не було
Зеленський про коронавірус: У нас в Україні першої хвилі реально не було
WBC готує революцію в боксі: Рада задумалась про нову вагову категорію
WBC готує революцію в боксі: Рада задумалась про нову вагову категорію
Що відбувається з серцем після вживання енергетика
Що відбувається з серцем після вживання енергетика

"Повилазили незрозуміло звідки": Сніжана Єгорова образила захисників України (Відео)

"Повилазили незрозуміло звідки": Сніжана Єгорова образила захисників України (Відео)
Оновлено 10:23 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Відома телеведуча зробила резонансну заяву - герої, які готові віддати життя за країну схожі з наркоманами, готовими віддати все за дозу.

Українська телеведуча і актриса Сніжана Єгорова образливо висловилася про українських героїв. Вона вважає, що їх подвиги - це "висока суїцидальна готовновсть". У своїх висловах актриса була максимально цинічною, порівнявши воїнів "з наркоманами, які за дозу готові життя продати, кров віддати останню".

Про це провідна заявила в інтерв'ю для Youtube-каналу ПРЯМО_TALK.

"Ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки, селюки ... які розмовляють суржиком і готові своє життя віддати. Життя яку? Яка нічого із себе не представляє?" - сказала ведуча. Вона вважає що "ці люди ніколи нічому не вчилися, чи не вкладалися і не прагнули ні до чого, тому вони просто готові пожертвувати своїм життям".

Дивіться відео інтерв'ю Сніжани Єгорової:

Хто така Сніжана Єгорова?

Сніжана Єгорова - українська актриса і телеведуча родом з Нової Каховки, мати п'ятьох дітей. Працювала в Театрі драми і комедії на Лівому березі, брала участь в проекті Танці з зірками. У 1992 році вийшла заміж за Сергія Єгорова, у шлюбі з яким у неї народилося дві дочки - Анастасія та Олександра.

У 2006 році Єгорова вийшла заміж за актора і музиканта Антона Мухарського. У шлюбі з ним жінка народила ще трьох дітей: синів Андрія та Івана і дочку Аріну. У 2015 році пара зі скандалом розлучилася.

Ще кілька років колишні закохані судилися один з одним. У підсумку перемогла Сніжана, яка за допомогою суду зажадала з Мухарського аліменти на суму 24 300 гривень в місяць.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Актриса, Телеведуча, Сніжана Єгорова.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Що відбувається з серцем після вживання енергетика
02 "Повилазили незрозуміло звідки": Сніжана Єгорова образила захисників України (Відео)
03 Личко сяятиме: як використовувати вазелін в косметичних цілях
04 Визначився володар Кубка України з футзалу (Відео)
05 COVID-19 не спить: кількість випадків коронавірусу у світі перевищило 23 млн
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Самопочуття - не найкраще&quot;: голова Тернопільської ОДА заразився COVID-19
"Самопочуття - не найкраще": голова Тернопільської ОДА заразився COVID-19
Курс валют на 22 серпня: за скільки можна купити євро і долар
Курс валют на 22 серпня: за скільки можна купити євро і долар
Літо, сонце, спека, але не сьогодні: прогноз погоди на вихідні
Літо, сонце, спека, але не сьогодні: прогноз погоди на вихідні
Генрі Кавілл показав перше фото зі зйомок продовження &quot;Відьмака&quot;
Генрі Кавілл показав перше фото зі зйомок продовження "Відьмака"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся