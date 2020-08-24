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Довірчі відносини: Анджеліна Джолі зізналася, що тільки діти знають її справжню
Довірчі відносини: Анджеліна Джолі зізналася, що тільки діти знають її справжню

Довірчі відносини: Анджеліна Джолі зізналася, що тільки діти знають її справжню

Довірчі відносини: Анджеліна Джолі зізналася, що тільки діти знають її справжню
16:42 Сьогодні Телеграф
Знаменитість відверто розповіла про очікування людей щодо її персони і те, яка вона є насправді.

Нещодавно стрімінговий сервіс Disney + представив глядачам новий фільм з промовистими тваринами "Айван, єдиний і неповторний". Картину спродюссірованний голлівудська актриса Анджеліна Джолі, вона ж озвучила в ній стару слониху, яка наставляє молодого слоненяти.

Займаючись просуванням картини, актриса вирішила зізнатися журналістам, що тільки її діти знають її справжнє "я".

"Якщо ви запитаєте, чи думаю я про те, чи знають мене люди такою, яка я є насправді ... Я думаю, тільки мої діти могли б розповісти, яка я справжня", - зізналася Джолі в інтерв'ю Extra.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, Анджеліна Джолі забороняє дітям спілкуватися з батьками Бреда Пітта. Крім цього, Анджеліна Джолі вперше пояснила, чому розлучилася з Бредом Піттом.

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Все по темі:

Анджелина Джоли, Дисней, Айван, єдиний і неповторний.

Автор:

Телеграф
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