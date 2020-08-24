Раритетний кабріолет Delahaye 175 Елтона Джона піде з молотка (Фото)

Раритетний 71-річний кабріолет Delahaye 175, що належав на початку 1980-х рок-співаку і композитору Елтону Джону, продадуть на аукціоні Bring & Trailer.

Дводверний кабріолет, випущений більше 70 років тому, в даний час належить музею Петерсена, але близько 40 років тому на ньому пересувався Елтон Джон.

Йдеться про двухдверний автомобіль Delahaye 175, який був випущений в 1949 році. Спочатку цей кабріолет був побудований за замовленням махараджи Майсур з Індії, а вже в 1980 році купе в Європі було придбано співаком.

У володінні Елтона Джона машина була не менше 3-х років. Після того, як знаменитий музикант продав Delahaye, купе було переобладнано, перефарбовано. Після капремонту транспортний засіб проїхав менше 3 тисяч км.

Примірник Delahaye 175 представляє цінність для колекціонерів. Поточна ставка на цей лот на розпочатому аукціоні 230 000 доларів.