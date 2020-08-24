DZIDZIO і Сергій Міхалок поповнили список заслужених артистів України

У понеділок, 24 серпня, під час святкування Дня Незалежності президент Володимир Зеленський присвоїв звання заслуженого артиста України Сергія Михалку і Михайлу Хомі, який виступає під сценічним ім'ям Dzidzio.

Співак Дзідзьо і білоруський виконавець Сергій Міхалок отримали звання "Заслужений артист України". Зірки прокоментували це в мережі.

На особистій сторінці в Інстаграм Дзідзьо опублікував фрагмент свого виступу на церемонії з нагоди Дня Незалежності. Щодо звання Заслужений артист України Дзідзьо висловився не менше красномовно. Він підкреслив, що про таку державної нагороди мріяв з дитинства.

"Подвійний радістю для мене стало привласнення державного звання" Заслужений артист України ". Це моя мрія дитинства! Дякую, Україна", - написав співак.

Білоруський музикант і лідер групи BRUTTO також відреагував на звання в Фейсбуці. Сергій Міхалок поширив фото з посвідченням про нове звання і написав: "Заслужений артист України Міхалок С. В".

Однак далеко не всі користувачі сприйняли почесну нагороду з радістю.

. "Ви були народним ... До випадку, коли ви поставили на один рівень" Воїнів Світла "і" батальйон Юзик "," Сергій, поки ви не ручкався Бубочки, відчував до вас хоч якась повага, зараз його немає "," заради такого і Зеленського воїном світла можна назвати "," Вибачте, але які заслуги цього заслуженого перед Україною? ".