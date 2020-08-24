"Уклали угоду": Михайло Єфремов знову найняв для свого захисту Ельмана Пашаєва

Михайло Єфремов уклав нову угоду з адвокатом Пашаєвим. Три дні тому він відмовився від його послуг.

Актор Михайло Єфремов найняв для свого захисту у справі про смертельне ДТП старого адвоката.

У п'ятницю, 21 серпня, Пашаєв був відсторонений на процесі від захисту інтересів Єфремова за бажанням самого актора, при цьому Єфремов називав імена відомих адвокатів, які могли б замінити Пашаєва.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Ми тільки що уклали угоду", - повідомив Ельман Пашаєв.

У свою чергу адвокат потерпілих у справі Єфремова Олександр Добровінський назвав ситуацію, що склалася простим затягуванням процесу.

Нагадаємо, російський актор Михайло Єфремов влаштував смертельну аварію ввечері 8 червня, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, проїхавши подвійну суцільну і врізався у вантажний автомобіль.

Потерпілий в ДТП з Єфремовим водій помер.

Як повідомлялося раніше, в неділю вранці 5 липня стало відомо, що розслідування справи щодо російського актора Михайла Єфремова, обвинуваченого в кримінальному злочині, завершено.

30 липня акторові продовжили домашній арешт до 22 січня 2021 року.

5 серпня о 10 годині ранку відбувся перший судовий процес у кримінальній справі стосовно Михайла Єфремова. Актор не визнав своєї провини.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що у Михайла Єфремова діагностували інсульт.

11 серпня, має відбутися слухання у справі про смертельне ДТП, в якому звинувачується Михайло Єфремов. Однак, слухання не відбулися. Акторові стало погано і його на швидкій відвезли прямо із залу суду.