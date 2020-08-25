"Всі щасливі і здорові": зірка серіалу "Хор" вперше стала мамою

Сім'я Лії Мішель поповнилася новонародженим хлопчиком. Первісток актриси з'явився на світ 20 серпня.
Пара вирішила назвати сина - Евер Лео.
"Зараз всі щасливі і здорові, і вони дуже вдячні появи малюка", - повідомляє джерело.
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Малюк Евер поки показує себе милою дитиною, і дає можливість Лії насолодитися усіма принадами материнства.
Про те, що 33-річна зірка серіалу "Хор" Ліа Мішель і її 37-річний чоловік - бізнесмен Зенді Річ стануть батьками, стало відомо в кінці квітня. Закохані почали зустрічатися в 2017 році, а в березні 2019 го вони одружилися.