"Всі щасливі і здорові": зірка серіалу "Хор" вперше стала мамою

33-річна актриса Ліа Мішель народила свого первістка. Інформацію про це пара повідомила виданню People.

Сім'я Лії Мішель поповнилася новонародженим хлопчиком. Первісток актриси з'явився на світ 20 серпня.

Пара вирішила назвати сина - Евер Лео.

"Зараз всі щасливі і здорові, і вони дуже вдячні появи малюка", - повідомляє джерело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Reflection looking a little different these days. Публикация от Lea Michele (@leamichele) 25 Май 2020 в 1:21 PDT

Малюк Евер поки показує себе милою дитиною, і дає можливість Лії насолодитися усіма принадами материнства.

Про те, що 33-річна зірка серіалу "Хор" Ліа Мішель і її 37-річний чоловік - бізнесмен Зенді Річ стануть батьками, стало відомо в кінці квітня. Закохані почали зустрічатися в 2017 році, а в березні 2019 го вони одружилися.