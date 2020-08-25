"Вірус підступний. Мене вразила його швидкість": українська телеведуча Марічка Падалко захворіла коронавірусом

Українська телеведуча на своїй сторінці в Facebook розповіла, що вже два тижні хворіє Covid-19. Також захворіли і двоє її дітей.

Телеведуча Марічка Падалко розповіла про симптоми коронавірусу, який перенесла на початку серпня разом з двома дітьми. Вона детально описала симптоми, поскаржилася на труднощі діагностики і розповіла про лікування інфекції.

"Я і двоє моїх дітей захворіли коронавірусом. Син вже здоровий і активний. Ми зі старшою дочкою потроху видужуємо. Чоловік і молодша донька не заразилися", - написала Падалко в Facebook.

В кінці липня 13-річний син телеведучої повернувся з хворим горлом з футбольних зборів у Вінниці. Хлопчик відіспався, напився чаю і повернувся до тренувань. Пізніше на горло поскаржилася його 11-річна сестра Маша, яка вже через кілька днів почала сильно кашляти. Дівчинку відвезли в найближчу клініку і діагностували обструктивний бронхіт. За симптомами лікарі не запідозрили коронавірус, але мама наполягла, щоб дитині зробили ПЛР-тест. В очікуванні результату Маші стало краще, але через 5 днів температура різко піднялася до 40,3 градусів, а кашель посилився.

Побоюючись пневмонії, дівчинку відправили на КТ, коли прийшов результат тесту і підтвердив наявність Covid-19. Тоді перші симптоми інфекції почала відчувати сама Падалко.

"Знову таки горло. І ще я багато і неконтрольовано спала. Так миттєво і надовго відключатися можна тільки на початку вагітності. Температура невисока - 37,4. Але при моїх стабільних 35,8 це відчувалося і без термометра, - написала вона. - Коли приїхали мені робити ПЛР-тест, я вже кашляла, було відчуття "стороннього тупого предмета в грудях", горіло і дуже боліло постійно обличчя.

"Але на наступний день прийшов негативний результат ПЛР, а лікарі вже діагностували бронхіт і відправили з підозрою на пневмонію на КТ. Одночасно взяли ІФА-тест на імуноглобуліни igM - це антитіла, які з'являються в розпал хвороби. Аналіз крові їх виявив, але в недостатній кількості для підтвердження діагнозу ".

Син Падалко зробив тест на антитіла і ще один ПЛР: виявилося, що дитина вже перехворів коронавірусом. При цьому у молодшої дочки Марічки та її чоловіка Єгора всі тести на Covid-19 були негативними, не було у них і симптомів.

Чи не захворіли і батьки телеведучої, з якими вона бачилася напередодні. Сама вона, за порадою інфекціоніста, здала тест на igG - антитіла, які з'являються після хвороби. Результат виявився позитивним.

"У мене і по тесту, і за відчуттями, гостра фаза позаду. До сих пір багато сплю, вже не кашляю, але п'ю знеболюючі, тому що м'язові болі не дають спати ночами. Все тіло досі болить. І сверблять очі" , - розповіла Падалко.

Також телеведуча спростувала міф, що діти переносять коронавірус легко.

"У нас одна дитина перенесла важче за всіх з температурою 40,3, - написала вона. - Ми не поїхали у відпустку, дотримувалися масочного режиму, які не були в контакті з очевидними носіями хвороби і все одно захворіли. В той же час дві людини з п'яти в сім'ї не заразилися. Вірус підступний. Мене вразила його швидкість. Сьогодні ти ще вільно бігаєш на пробіжці, завтра починаєш кашляти, післязавтра у тебе вже діагностують бронхіт з підозрою на пневмонію. Або ти вже майже одужав від ГРВІ, і тільки на 9 день від початку симптомів з'являється температура більше 40, і кашель починається знову. У нас у всіх першим відчутним симптомом було горло - боляче ковтати. До речі, смак і нюх ніхто не втратив".

Марічка утрималася від повчань, адже дорослі люди самі відповідальні за своє здоров'я, але все ж нагадала, що носити маски - це проста рекомендація, яка може стримати одночасну навалу хворих, яка може початися в новому навчальному році.