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Дженніфер Еністон розповіла про роль, яка стала її "проривом" в акторській кар'єрі

Дженніфер Еністон розповіла про роль, яка стала її "проривом" в акторській кар'єрі
12:35 Сьогодні Телеграф
Дженніфер Еністон давно зарекомендувала себе як актриса, якій під силу виконати будь-які ролі в будь-яких жанрових фільмах, але на початку своєї кар'єри вона й уявити не могла, на що здатна.

Ситком "Друзі", в якому Еністон зіграла Рейчел Грін, приніс їй не тільки славу, але разом з тим і сумніви, адже тоді актриса задумалася про те, чи вдасться їй впоратися з персонажем іншого типу.

Можливість це перевірити підвернулася досить швидко - в 2002 році Дженніфер знялася у фільмі "Хороша дівчинка", і саме він став поворотним моментом в її кар'єрі.

У недавньому інтерв'ю The Hollywood Reporter актриса зізналася, що довгий час не могла позбутися образу Рейчел, і роль в драматичному фільмі стала справжнім порятунком.

Еністон відзначила, що до того, як їй довелося зіграти потрапила в пастку невдалого шлюбу дівчину з маленького містечка, вона буквально ставила своє життя під сумнів і якийсь час навіть вірила тим, хто стверджував, ніби вона не здатна на глибокі, повні внутрішнього надлому образи.

"Я просто пам'ятаю, як мене охоплювала паніка. Я думала, раптом інші говорять правду, і я - всього лише та дівчина з нью-йоркської квартири з фіолетовими стінами. Я повинна була перевірити, чи зможу щось ще, крім цього", - згадує актриса.

Зараз Дженніфер сприймається більше як кінозірка, хоча і від ролей в телешоу вона не відмовляється. Останньою з її робіт такого роду став серіал "Ранкове шоу", який виходить на стрімінговом сервісі Apple +.

І хоч про "Друзів" актриса згадує з теплотою, вона явно рада, що роль в "Доброю дівчинки" допомогла розкрити іншу сторону її таланту.

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Дженнифер Энистон.

Автор:

Телеграф
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