Дженніфер Еністон розповіла про роль, яка стала її "проривом" в акторській кар'єрі

Ситком "Друзі", в якому Еністон зіграла Рейчел Грін, приніс їй не тільки славу, але разом з тим і сумніви, адже тоді актриса задумалася про те, чи вдасться їй впоратися з персонажем іншого типу.
Можливість це перевірити підвернулася досить швидко - в 2002 році Дженніфер знялася у фільмі "Хороша дівчинка", і саме він став поворотним моментом в її кар'єрі.
У недавньому інтерв'ю The Hollywood Reporter актриса зізналася, що довгий час не могла позбутися образу Рейчел, і роль в драматичному фільмі стала справжнім порятунком.
Еністон відзначила, що до того, як їй довелося зіграти потрапила в пастку невдалого шлюбу дівчину з маленького містечка, вона буквально ставила своє життя під сумнів і якийсь час навіть вірила тим, хто стверджував, ніби вона не здатна на глибокі, повні внутрішнього надлому образи.
"Я просто пам'ятаю, як мене охоплювала паніка. Я думала, раптом інші говорять правду, і я - всього лише та дівчина з нью-йоркської квартири з фіолетовими стінами. Я повинна була перевірити, чи зможу щось ще, крім цього", - згадує актриса.
Зараз Дженніфер сприймається більше як кінозірка, хоча і від ролей в телешоу вона не відмовляється. Останньою з її робіт такого роду став серіал "Ранкове шоу", який виходить на стрімінговом сервісі Apple +.
І хоч про "Друзів" актриса згадує з теплотою, вона явно рада, що роль в "Доброю дівчинки" допомогла розкрити іншу сторону її таланту.