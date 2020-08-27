Дженніфер Еністон розповіла про роль, яка стала її "проривом" в акторській кар'єрі

Ситком "Друзі", в якому Еністон зіграла Рейчел Грін, приніс їй не тільки славу, але разом з тим і сумніви, адже тоді актриса задумалася про те, чи вдасться їй впоратися з персонажем іншого типу.

Можливість це перевірити підвернулася досить швидко - в 2002 році Дженніфер знялася у фільмі "Хороша дівчинка", і саме він став поворотним моментом в її кар'єрі.

У недавньому інтерв'ю The Hollywood Reporter актриса зізналася, що довгий час не могла позбутися образу Рейчел, і роль в драматичному фільмі стала справжнім порятунком.

Еністон відзначила, що до того, як їй довелося зіграти потрапила в пастку невдалого шлюбу дівчину з маленького містечка, вона буквально ставила своє життя під сумнів і якийсь час навіть вірила тим, хто стверджував, ніби вона не здатна на глибокі, повні внутрішнього надлому образи.