Принци Вільям і Гаррі замовили статую принцеси Діани до її 60-річчя

1 липня 2021 року, в день 60-річчя покійної принцеси Діани Уельської, у дворі Кенсингтонського палацу в Лондоні буде встановлена ​​її статуя. Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву принца Вільяма і принца Гаррі.

Принца Вільям і принц Гаррі замовили скульптуру ще в 2017 році в 20-ту річницю смерті їх матері. 31 серпня виповнюється 23 роки з тих пір, як Діана загинула в автокатастрофі в Парижі.

Кенсінгтонський палац заявив, що встановити статую планували до цієї дати, але захід довелося відкласти через пандемію Covid-19. Автором статуї став скульптор Ян Ренк-Бродлі - творець профілю королеви Єлизавети II, який сьогодні викарбуваний на всіх монетах Великобританії.

Більш детальну інформацію про дизайн Кенсінгтонський палац пообіцяв оприлюднити пізніше.

"Наша мати торкнулася багатьох життів. Її скульптура дозволить всім відвідувачам Кенсингтонського палацу задуматися про її життя і її спадщині", - заявили принци.

Принцеса Діана померла 31 серпня 1997 року, коли Вільяму і Гаррі було 15 і 12 років. 23 роки по тому в Лондоні вже встановлено кілька меморіалів в її честь, включаючи фонтан Діани в Гайд-парку і алею Діани в Сент-Джеймсському палаці. До 20-річчя її смерті в Кенсингтонському палаці також був висаджений меморіальний сад, який отримав назву Білий сад.