Зірка "Чорної пантери" помер від раку в 43 роки

Американський актор Чедвік Боузман, який виконав головну роль у фільмі "Чорна Пантера", помер у віці 43 років.

У Лос-Анджелесі помер актор Чедвік Боузман, відомий за роллю Чорної пантери з серії фільмів всесвіту Marvel.

"З незмірну сумом підтверджуємо кончину Чедвіка Боузман", - йдеться в повідомленні Twitter.

У публікації наголошується, що серйозний діагноз - рак товстої кишки - у Боузмана виявили ще в 2016 році.

За інформацією порталу TMZ, Боузман помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі в оточенні родини. Публічно про свій діагноз він не говорив раніше.

На смерть актора відреагували в кіностудії Marvel, в фільмах де Боузман брав активну участь: "Твоя спадщина буде жити вічно. Спочивай з миром".

Всього в фільмографії актора було більше 30 ролей. Останні фільми з його участю вийдуть в 2021 році.

Як повідомлялося раніше, помер актор Сергій Куницький, який озвучує Ракету з фільму «Вартові Галактики".