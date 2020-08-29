Зірка "Чорної пантери" помер від раку в 43 роки

У Лос-Анджелесі помер актор Чедвік Боузман, відомий за роллю Чорної пантери з серії фільмів всесвіту Marvel.
"З незмірну сумом підтверджуємо кончину Чедвіка Боузман", - йдеться в повідомленні Twitter.
У публікації наголошується, що серйозний діагноз - рак товстої кишки - у Боузмана виявили ще в 2016 році.
— Chadwick Boseman (@chadwickboseman) August 29, 2020
За інформацією порталу TMZ, Боузман помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі в оточенні родини. Публічно про свій діагноз він не говорив раніше.
На смерть актора відреагували в кіностудії Marvel, в фільмах де Боузман брав активну участь: "Твоя спадщина буде жити вічно. Спочивай з миром".
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Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace.
Всього в фільмографії актора було більше 30 ролей. Останні фільми з його участю вийдуть в 2021 році.
Як повідомлялося раніше, помер актор Сергій Куницький, який озвучує Ракету з фільму «Вартові Галактики".