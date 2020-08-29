Сергій Міхалок звернувся до білорусів з емоційною промовою (Відео)

Фронтмен групи BRUTTO, білоруський музикант Сергій Міхалок записав емоційну промову, в якій закликав провести нові вибори в Білорусі.

Відеозвернення Міхалок оприлюднив на офіційній акаунті YouTube сьогодні, 29 серпня.

Так, музиканти групи Brutto не визнають результатів виборів в Білорусі і не вважають Олександра Лукашенко законно обраним президентом. Міхалок також висловив думку, що в нових виборах можуть брати участь багато кандидатів з різних сфер.

Серед можливих кандидатом Міхалок назвав лауреата Нобелівської премії з літератури Світлану Алексієвич, режисера Миколи Холезіна, а також боксера Віталія Гуркова.

Крім цього, Міхалок також зазначив, що ті, хто підняв руку на свій народ - повинні сидіти за гратами.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Міхалок поділився Селфі з українським президентом Володимиром Зеленським і нарвався на критику своїх шанувальників.