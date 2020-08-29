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Помер 43-річний актор Чедвік Боузман: реакція зірок кіновсесвіту Marvel (Фото)

Помер 43-річний актор Чедвік Боузман: реакція зірок кіновсесвіту Marvel (Фото)
16:28 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф EPA
Для більшості колег виконавець ролі Чорної Пантери Чедвік Боузман його смерть виявилася повною несподіванкою, так як актор не афішував свою драматичну боротьбу з онкологічним захворюванням.

У п'ятницю, 28 серпня, пішов з життя американський актор Чедвік Боузман, який став став успішний в Голлівуді після виконання ролі короля Т`Чалла в супергеройському фільмі "Чорна пантера".

На смерть зірки фільму "Чорна пантера" відреагувало багато знаменитих колег з супергеройського кіновсесвіту Marvel.

Кріс Еванс (Капітан Америка): "Я абсолютно приголомшений. Це абсолютно трагічна звістка. Чедвік був особливим. Абсолютно унікальним. Він був глибоко відданим і постійно допитливим художником. Йому ще треба було зіграти стільки приголомшливих ролей. Я безмежно вдячний за нашу дружбу. Спочивай з світом, Король ".

 

Кріс Хемсворт (Тор): "Я сумую за тобою, товаришу. Моє серце абсолютно розбите. Один з найдобріших і справжніх людей, яких я зустрічав. Посилаю любов і підтримку всієї сім'ї".

 
 
 
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Публикация от Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

 

Марк Руффало (Халк): "Все, що я повинен сказати, це те, що всі трагедії, що сталися в цьому році, тільки посилилися втратою Чедвік Боузман. Яка людина, і який величезний талант! Брат, ти був одним з найвидатніших людей усіх часів , і шлях до твого величі тільки починався. Господь любить тебе. Спочивай з миром, Король ".

 

Брі Ларсон (Капітан Марвел): "Чедвік був тим, хто випромінював силу і спокій. Тим, хто міг постояти за себе. Тим, хто знайшов би час, щоб по-справжньому поцікавитися, як у тебе справи, і сказати слова підтримки, коли ти відчуваєш себе невпевнено. Я пишаюся своїми спогадами. Розмови, сміх. Моє серце з тобою і твоєю сім'єю. За тобою будуть нудьгувати і ніколи не забудуть. Спочивай з миром, мій друг ", - написала зірка фільму" Капітан Марвел ".

 

Кріс Претт (Зоряний лорд): "Мої молитви звернені до сім'ї і близьким Чедвік. Миру буде не вистачати його величезного таланту. Упокой Господь його душу".

 

Зої Салдана (Гамора): "Мені доведеться сказати Сі, Бові та Зену, що Чорної Пантери немає. Про яку іншу короля я можу їм зараз розповісти?"

 

За інформацією порталу TMZ, Боузман помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі в оточенні родини. Відзначається, що серйозний діагноз - рак товстої кишки - у Боузман виявили ще в 2016 році.

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Все по темі:

Marvel, Чедвик Боузман, Зірки.

Автор:

Телеграф
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