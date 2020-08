Помер 43-річний актор Чедвік Боузман: реакція зірок кіновсесвіту Marvel (Фото)

Для більшості колег виконавець ролі Чорної Пантери Чедвік Боузман його смерть виявилася повною несподіванкою, так як актор не афішував свою драматичну боротьбу з онкологічним захворюванням.

У п'ятницю, 28 серпня, пішов з життя американський актор Чедвік Боузман, який став став успішний в Голлівуді після виконання ролі короля Т`Чалла в супергеройському фільмі "Чорна пантера".

На смерть зірки фільму "Чорна пантера" відреагувало багато знаменитих колег з супергеройського кіновсесвіту Marvel.

Кріс Еванс (Капітан Америка): "Я абсолютно приголомшений. Це абсолютно трагічна звістка. Чедвік був особливим. Абсолютно унікальним. Він був глибоко відданим і постійно допитливим художником. Йому ще треба було зіграти стільки приголомшливих ролей. Я безмежно вдячний за нашу дружбу. Спочивай з світом, Король ".

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking. Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020

Кріс Хемсворт (Тор): "Я сумую за тобою, товаришу. Моє серце абсолютно розбите. Один з найдобріших і справжніх людей, яких я зустрічав. Посилаю любов і підтримку всієї сім'ї".

Марк Руффало (Халк): "Все, що я повинен сказати, це те, що всі трагедії, що сталися в цьому році, тільки посилилися втратою Чедвік Боузман. Яка людина, і який величезний талант! Брат, ти був одним з найвидатніших людей усіх часів , і шлях до твого величі тільки починався. Господь любить тебе. Спочивай з миром, Король ".

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020

Брі Ларсон (Капітан Марвел): "Чедвік був тим, хто випромінював силу і спокій. Тим, хто міг постояти за себе. Тим, хто знайшов би час, щоб по-справжньому поцікавитися, як у тебе справи, і сказати слова підтримки, коли ти відчуваєш себе невпевнено. Я пишаюся своїми спогадами. Розмови, сміх. Моє серце з тобою і твоєю сім'єю. За тобою будуть нудьгувати і ніколи не забудуть. Спочивай з миром, мій друг ", - написала зірка фільму" Капітан Марвел ".

Кріс Претт (Зоряний лорд): "Мої молитви звернені до сім'ї і близьким Чедвік. Миру буде не вистачати його величезного таланту. Упокой Господь його душу".

My prayers go out to Chadwick’s family and loved ones. The world will miss his tremendous talent. God rest his soul. #wakandaforever https://t.co/j5JWSeiqd5 — chris pratt (@prattprattpratt) August 29, 2020

Зої Салдана (Гамора): "Мені доведеться сказати Сі, Бові та Зену, що Чорної Пантери немає. Про яку іншу короля я можу їм зараз розповісти?"

I’m gonna have to tell Cy, Bowie and Zen that T’Challa has passed. What other king can I tell them about now? pic.twitter.com/AFEFxJOFd5 — Zoe Saldana (@zoesaldana) August 29, 2020

За інформацією порталу TMZ, Боузман помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі в оточенні родини. Відзначається, що серйозний діагноз - рак товстої кишки - у Боузман виявили ще в 2016 році.