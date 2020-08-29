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Ілона Гвоздьова про "Танці з зірками": Свій перший танець я присвячую своїй донечці (Фото)

Ілона Гвоздьова про "Танці з зірками": Свій перший танець я присвячую своїй донечці (Фото)
Оновлено 20:03 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Відома танцівниця Ілона Гвоздьова, яка вже 30 серпня вийде на паркет шоу Танці з зірками, порадувала шанувальників знімками з дочкою.

Вже завтра, 30 серпня, стартує популярне шоу "Танці з зірками", однієї з учасниць якого стала знаменита українська танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова.

Знаменитість готова підривати головний паркет країни, про що розповіла в своєму Instagram-акаунті.

Ілона, яка стала партнеркою ведучого Дмитра Танковича, незабаром стане матір'ю вдруге. У хореографа народиться син. Гвоздьова також розповіла, що в першому прямому ефірі присвятить танець своїй доньці.

 
 
 
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Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva)

"Сьогодні субота, а це значить, що вже завтра ми побачимося з вами, мої дорогі, в прямому ефірі шоу" Танці з зірками ". Свій перший танець я присвячую своїй донечці. Я буду танцювати під її улюблений трек, який вона наспівує все літо . Мама не підведе тебе, не пропустіть - це буде самий позитивний ефір, сюжет, як завжди, з життя нашої, думаю, завтра кожна жінка України впізнає себе в моїй особі, не пропустіть. і пам'ятайте, дорогі мої жінки і дівчата, вагітність це чарівне стан, але це не привід бути "кришталевою вазою", потрібно жити, рухатися, радіти, танцювати і випромінювати тільки флюїди добра і щастя і мій синок повністю мене в цьому підтримує ", - поділилася зірка.

Відомо хто стане партнеркою Тараса Цимбалюка в "Танцях з зірками"

Разом з шоуменом Ігорем Ласточкиним Ілона стала переможницею шоу Танці з зірками в 2018 році. У 2019 Гвоздьова танцювала в парі з Володимиром Остапчуком.

Нагадаємо, Олег Винник показав, як вони з його партнеркою Оленою Шоптенко готуються до нового сезону шоу "Танці з зірками", який стартує в неділю, 30 серпня.

Учасниками нового сезону "Танців з зірками" 2020 року стали Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожіцкая, Юлія Саніна, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Слава Камінська, Олексій Завгородній, Сергій Танчинець, Сергій Мельник, Арам Арзуманян і Ольга Фреймут.

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Все по темі:

Шоу, Хореограф, Танці з зірками, Ілона Гвоздьова.

Автор:

Телеграф
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