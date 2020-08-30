Ребел Вілсон здивувала своїми результатами схуднення: мінус 18 кг (Фото)

40-річна австралійська актриса похвалилася оновленим іміджем.

Ребел Вілсон останній рік старанно працює над своїм тілом. Актриса здивувала шанувальників на своїй офіційній сторінці в Інтаграм своїм перетворенням - вона виклала першу фотографію, на якій продемонструвала результати схуднення.

Вона зазначила, що їй залишилося до кінця 2020 року скинути ще 8 кілограм. Фанати підтримали таке прагнення зірки.

Нагадаємо, Ребел почала активно боротися із зайвою вагою. Зараз вона займається спортом і правильно харчується.