Ребел Вілсон здивувала своїми результатами схуднення: мінус 18 кг (Фото)

Ребел Вілсон останній рік старанно працює над своїм тілом. Актриса здивувала шанувальників на своїй офіційній сторінці в Інтаграм своїм перетворенням - вона виклала першу фотографію, на якій продемонструвала результати схуднення.
Вона зазначила, що їй залишилося до кінця 2020 року скинути ще 8 кілограм. Фанати підтримали таке прагнення зірки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Thanks for all the love so far on my “Year of Health” journey - when I was reaching for the candies last night after dinner I thought to myself “hmmmm...better not” and had a bottle of water instead x 8kg’s to go until I hit my goal - hopefully I can do it by the end of the year x
Нагадаємо, Ребел почала активно боротися із зайвою вагою. Зараз вона займається спортом і правильно харчується.