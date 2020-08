Твіт про смерть Чедвіка Боузмана побив історичний рекорд

У п'ятницю, 28 серпня, від раку помер американський актор, відомий за фільмом "Чорна пантера", 43-річний Чедвік Боузман.

Його смерть сколихнула весь Голлівуд і стала неосяжної втратою для прихильників всесвіту Marvel.

Як повідомляється на офіційному акаунті соціальної мережі Twitter.

"Самий залайканний твіт. Данина гідна короля", - йдеться в соцмережі. Зараз він зібрав 6,8 мільйона лайків і 3 мільйони ретвітів.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017