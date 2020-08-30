Твіт про смерть Чедвіка Боузмана побив історичний рекорд

Твіт, що повідомляє про смерть актора Чедвіка Боузман, став найпопулярнішим в історії Twitter.

У п'ятницю, 28 серпня, від раку помер американський актор, відомий за фільмом "Чорна пантера", 43-річний Чедвік Боузман.

Його смерть сколихнула весь Голлівуд і стала неосяжної втратою для прихильників всесвіту Marvel.

Як повідомляється на офіційному акаунті соціальної мережі Twitter.

Most liked Tweet ever. A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

"Самий залайканний твіт. Данина гідна короля", - йдеться в соцмережі. Зараз він зібрав 6,8 мільйона лайків і 3 мільйони ретвітів.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

Нагадаємо, що попередній рекорд належить екс-президенту США Бараку Обаму, де в 2017 році він процитував президента Південно-Африканської Республіки Нельсона Манделу: "Ніхто не народжується з ненавистю до іншої людини через колір шкіри, походження або релігії".

Як повідомлялося раніше, на смерть зірки фільму "Чорна пантера" відреагувало багато знаменитих колег з супергеройський кіновсесвіту Marvel.