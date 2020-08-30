"Рано почала радіти": хвора COVID-19 Марічка Падалко розповіла про свій стан

Кілька днів тому Марічка Падалко заявила, що перехворіла коронавірусом. Тоді вона зізналася, що гостра фаза позаду.
На даний момент її дочка вже одужала, а у телеведучої після полегшення знову з'явилися неприємні симптоми.
ПЛР-тест 11-річної дочки Марії показав негативний результат, а ось у Падалко почалися інтоксикації організму. Полегшило її самопочуття тільки крапельниця.
"Я трохи рано почала радіти" одужанню ". Я вважала, що якщо респіраторні прояви відступили, то це вже початок кінця. Але потім почалася інтоксикація", написала телеведуча у себе на сторінці Facebook.
При цьому телеведуча додала, що знаходиться вже 16 днів на самоізоляції, і планує пробути вдома ще кілька діб.
Нагадаємо, що від коронавірусу вилікувалася зірка студії "Квартал 95", актриса Олена Кравець.