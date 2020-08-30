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"Рано почала радіти": хвора COVID-19 Марічка Падалко розповіла про свій стан

"Рано почала радіти": хвора COVID-19 Марічка Падалко розповіла про свій стан
20:20 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Українська телеведуча Марічка Падалко, яка заразилася коронавірусною інфекцією, розповіла про своє самопочуття.

Кілька днів тому Марічка Падалко заявила, що перехворіла коронавірусом. Тоді вона зізналася, що гостра фаза позаду.

На даний момент її дочка вже одужала, а у телеведучої після полегшення знову з'явилися неприємні симптоми.

ПЛР-тест 11-річної дочки Марії показав негативний результат, а ось у Падалко почалися інтоксикації організму. Полегшило її самопочуття тільки крапельниця.

"Я трохи рано почала радіти" одужанню ". Я вважала, що якщо респіраторні прояви відступили, то це вже початок кінця. Але потім почалася інтоксикація", написала телеведуча у себе на сторінці Facebook.

При цьому телеведуча додала, що знаходиться вже 16 днів на самоізоляції, і планує пробути вдома ще кілька діб.

Нагадаємо, що від коронавірусу вилікувалася зірка студії "Квартал 95", актриса Олена Кравець.

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Маричка Падалко.

Автор:

Телеграф
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