Кеті Перрі дотепно пожартувала про перші дні материнства (Фото)

До всіх позитивних подій Кетті завжди підходить з гумором. У соцмережі співачка розмістила фотографію чоловіка і жінки в пустелі, які перекидають один одному дитину.

Днями 35-річна співачка Кеті Перрі та 43-річний актор Орландо Блум стали батьками. Якщо для чоловіка роль батька - не в новинку, адже він виховує 9-річного сина Флінна від попередніх стосунків, то артистка досвід материнства здобуває вперше.

На своїй сторінці в Instagram зірка вирішила пожартувати над першими днями в новій ролі і розмістила забавну публікацію для шанувальників. Відразу після народження, дочка знаменитостей Дейзі Дав вимагає до себе всю увагу батьків, тому на даний момент відволіктися на інші обов'язки, в тому числі і творчі, дуже складно.

У соцмережі співачка розмістила фото батьків в пустелі, які перекидають один одному дитини.

"Це я, після того, як годувала весь день, передаю Дейзі батькові, щоб підготуватися до появи другого" дитини ", - дотепно написала Перрі.

Як стало зрозуміло, "друга дитина" - це новий альбом співачки Smile, який зовсім скоро повинен побачити світ. Прем'єра першої пісні відбулася 27 серпня і вона вже доступна для прослуховування.

Нагадаємо, Кеті Перрі показала, де буде жити її малятко. Також, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що актриса Дженніфер Еністон стане хрещеною мамою доньки Кеті Перрі та Орландо Блума.