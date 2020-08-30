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Кеті Перрі дотепно пожартувала про перші дні материнства (Фото)

Кеті Перрі дотепно пожартувала про перші дні материнства (Фото)
20:45 Нд, 30 Серпень 2020 Телеграф
До всіх позитивних подій Кетті завжди підходить з гумором. У соцмережі співачка розмістила фотографію чоловіка і жінки в пустелі, які перекидають один одному дитину.

Днями 35-річна співачка Кеті Перрі та 43-річний актор Орландо Блум стали батьками. Якщо для чоловіка роль батька - не в новинку, адже він виховує 9-річного сина Флінна від попередніх стосунків, то артистка досвід материнства здобуває вперше.

На своїй сторінці в Instagram зірка вирішила пожартувати над першими днями в новій ролі і розмістила забавну публікацію для шанувальників. Відразу після народження, дочка знаменитостей Дейзі Дав вимагає до себе всю увагу батьків, тому на даний момент відволіктися на інші обов'язки, в тому числі і творчі, дуже складно.

У соцмережі співачка розмістила фото батьків в пустелі, які перекидають один одному дитини.

 
 
 
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me after feeding all day handing Daisy off to daddy bout to deliver this 2nd child #SMILEISCOMING lezzgo

Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

"Це я, після того, як годувала весь день, передаю Дейзі батькові, щоб підготуватися до появи другого" дитини ", - дотепно написала Перрі.

Як стало зрозуміло, "друга дитина" - це новий альбом співачки Smile, який зовсім скоро повинен побачити світ. Прем'єра першої пісні відбулася 27 серпня і вона вже доступна для прослуховування.

Нагадаємо, Кеті Перрі показала, де буде жити її малятко. Також, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що актриса Дженніфер Еністон стане хрещеною мамою доньки Кеті Перрі та Орландо Блума.

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Все по темі:

Кэти Перри, Instagram, Орландо Блум, SMILE, Дейзі Дав.

Автор:

Телеграф
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