Скачать
Понеділок, 31.08.2020
Літо закінчується: якою буде погода в останні дні
Літо закінчується: якою буде погода в останні дні
Робота школи на карантині: в МОЗ розповіли, кому доведеться вчитися виключно дистанційно
Робота школи на карантині: в МОЗ розповіли, кому доведеться вчитися виключно дистанційно
Формула-1: Хемілтон виграв Гран-прі Бельгії-2020
Формула-1: Хемілтон виграв Гран-прі Бельгії-2020
Названо найкорисніший спосіб приготування картоплі
Названо найкорисніший спосіб приготування картоплі

Принца Гаррі і Меган Маркл хочуть позбавити герцогських титулів

Принца Гаррі і Меган Маркл хочуть позбавити герцогських титулів
21:10 Нд, 30 Серпень 2020 Телеграф
Британські політики звернулися до королеви Єлизавети II із закликом позбавити титулів принца Гаррі та його дружину герцогиню Сассекському Меган Маркл.

Принца Гаррі і його дружину герцогиню Сассекську Меган Маркл можуть позбавити статусів - з таким проханням звернулися до британської королеви Єлизавети II політики, пише Insider.

Приводом для звернення до королеви послужила мова Маркл на конференції When Women Vote. Герцогиня Сассексська закликала мешканок США проголосувати на майбутніх виборах президента, оскільки багато хто розуміє, як це важливо.

Однак Маркл не назвала конкретних кандидатів або партії.

Консервативний журналіст Пірс Морган розцінив виступ Маркл як порушення правил королівської сім'ї. За його словами, члени сім'ї не мають права втручатися в політику. Морган впевнений, що потрібно позбавити герцога і герцогиню Сассекському титулів.

Ідею журналіста підтримали два політика - колишній член націоналістичної Партії незалежності Сполученого Королівства Девід Керт і Сьюзен Хол з Консервативної партії. Відзначимо, що Маркл і раніше звинувачували в недотриманні політичного нейтралітету.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Меган Маркл, Єлизавета ІІ, Принц Гаррі.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Названо найкорисніший спосіб приготування картоплі
02 "У нього свої мурахи в голові": Федецький прокоментував перехід Ракицького в російський клуб (Відео)
03 Невловимий Депа - в огляді матчу Ліон - Діжон
04 Танці, самоіронія і трохи божевілля: Lucas Bird записали кавер на популярну пісню (Відео)
05 Підвищення "мінімалки": Разумков підписав закон і передав його Зеленському
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
День шахтаря в Україні: деталі
День шахтаря в Україні: деталі
Лукашенко знову &quot;засвітився&quot; перед камерами з автоматом в руках (Фото)
Лукашенко знову "засвітився" перед камерами з автоматом в руках (Фото)
Біля гробниці царя Агамемнона в Мікенах спалахнула лісова пожежа (Відео)
Біля гробниці царя Агамемнона в Мікенах спалахнула лісова пожежа (Відео)
Твіт про смерть Чедвіка Боузмана побив історичний рекорд
Твіт про смерть Чедвіка Боузмана побив історичний рекорд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся