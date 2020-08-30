Принца Гаррі і Меган Маркл хочуть позбавити герцогських титулів

Британські політики звернулися до королеви Єлизавети II із закликом позбавити титулів принца Гаррі та його дружину герцогиню Сассекському Меган Маркл.

Принца Гаррі і його дружину герцогиню Сассекську Меган Маркл можуть позбавити статусів - з таким проханням звернулися до британської королеви Єлизавети II політики, пише Insider.

Приводом для звернення до королеви послужила мова Маркл на конференції When Women Vote. Герцогиня Сассексська закликала мешканок США проголосувати на майбутніх виборах президента, оскільки багато хто розуміє, як це важливо.

Однак Маркл не назвала конкретних кандидатів або партії.

Консервативний журналіст Пірс Морган розцінив виступ Маркл як порушення правил королівської сім'ї. За його словами, члени сім'ї не мають права втручатися в політику. Морган впевнений, що потрібно позбавити герцога і герцогиню Сассекському титулів.

Ідею журналіста підтримали два політика - колишній член націоналістичної Партії незалежності Сполученого Королівства Девід Керт і Сьюзен Хол з Консервативної партії. Відзначимо, що Маркл і раніше звинувачували в недотриманні політичного нейтралітету.