23 роки тому загинула принцеса Діана: чому королева Єлизавета відреагувала лише через тиждень

31 серпня 1997не стало принцеси Діани: автомобіль, в якому вона їхала разом з продюсером Доді Аль-Файедом і водієм Анрі Полем, розбився на мосту Альма в Парижі.

Чоловіки загинули миттєво, а 36-річна Діана померла через 2 години в лікарні Сальпетрієр.

Принцесу поховали через тиждень: церемонію прощання в Вестмінстерському абатстві відвідало близько 3 млн осіб, а Кенсінгтонський палац засипали квітами.

При цьому публіку вразило відсутність реакції королівської сім'ї, яка на догоду протоколу не змогла належним чином висловити скорботу від втрати.

Британці і жовта преса весь тиждень лаяли членів королівської сім'ї за байдуже мовчання і відмова зрозуміти, наскільки глибоко смерть "народної принцеси" вплинула на націю. Холодна реакція породила навколо смерті Діани безліч божевільних теорій, включаючи те, що аварію підстроїла розвідка МІ-6 за наказом королівської родини.

При цьому люди тисячами шикувалися перед Букінгемським і Кенсінгтонським палацом, залишаючи квіти та співчуття для Діани. Саме їх натиск змусив королеву Єлизавету II покинути літню резиденцію Балморал і вдруге в історії виступити по телебаченню зі зверненням до нації. Ось, що сказала Єлизавета II за день до похорону своєї колишньої невістки.

"Ми всі по-різному намагалися впоратися з цим. Нелегко висловити почуття втрати, оскільки початковий шок часто змінюється сумішшю інших почуттів: невіри, нерозуміння, гніву і занепокоєння за тих, хто залишився. Ми всі відчули ці емоції в останні кілька днів. Отже, зараз я звертаюся до вас від щирого серця, як ваша королева і як бабуся, - сказала Єлизавета, стоячи на балконі палацу на тлі скорботної натовпу. - По-перше, я хочу віддати належне самій Діані. Вона була винятковим і обдарованою людиною. У хороші і погані часи вона ніколи не втрачала здатності посміхатися і сміятися, а також надихати інших своєю теплотою і добротою. Я захоплювалася і поважала її за енергію і відданість іншим, і особливо за відданість двом її хлопчикам. На цьому тижні в Балморалі ми все намагалися допомогти Вільяму і Гаррі змиритися з жахливою втратою, яку понесли вони і всі ми ".

Королева заявила, що з життя і надзвичайно зворушливою реакції на смерть Діани можна отримати багато уроків. Вона розділила рішучість публіки берегти її пам'ять і від імені принців Чарльза, Вільяма і Гаррі подякувала всім, хто приніс квіти і висловив Діані свою повагу.

"Ваша доброта стала величезним джерелом допомоги і розради, - сказала вона. - Я сподіваюся, що всі разом ми зможемо висловити своє горе з приводу втрати Діани і подяку за її таку коротку життя. Так упокояться ті, хто помер. І нехай кожен з нас дякує Богові за тих, хто зробив щасливими багатьох і багатьох людей ".

Звернення до нації послабило хвилю негативних коментарів, і хоча деякі до цих пір не вірять в його щирість, більшість залишилися їм задоволені.

"В ефірі королева виглядала дуже природно. Це був не той жорсткий і старий тиран, який, як нас переконувала таблоїдна преса, відсиджувався в Балморалі. Вона була бабусею, яка переживала дійсно важкий час. Син якої, мабуть, обтяжений великим почуттям провини, ніж будь-хто за багато років, і двоє онуків, які, очевидно, повністю збентежені і нещасні. Це сумна ситуація, і вона дуже добре впоралася з нею ", - уклав видання Vanity Fair.

Як повідомлялося раніше, в день 60-річчя покійної принцеси Діани Уельської, у дворі Кенсингтонського палацу в Лондоні буде встановлена її статуя.