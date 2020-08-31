Скачать
Понеділок, 31.08.2020
Коронавірус: в Україні знову виявили понад дві тисячі хворих
Коронавірус: в Україні знову виявили понад дві тисячі хворих
Ситуація на Донбасі: штаб повідомив про проліт ворожого БПЛО
Ситуація на Донбасі: штаб повідомив про проліт ворожого БПЛО
Леоненко назвав головну причину поразки Шахтаря від Динамо
Леоненко назвав головну причину поразки Шахтаря від Динамо
23 роки тому загинула принцеса Діана: чому королева Єлизавета відреагувала лише через тиждень
23 роки тому загинула принцеса Діана: чому королева Єлизавета відреагувала лише через тиждень

23 роки тому загинула принцеса Діана: чому королева Єлизавета відреагувала лише через тиждень

23 роки тому загинула принцеса Діана: чому королева Єлизавета відреагувала лише через тиждень
11:10 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
31 серпня 1997не стало принцеси Діани: автомобіль, в якому вона їхала разом з продюсером Доді Аль-Файедом і водієм Анрі Полем, розбився на мосту Альма в Парижі.

Чоловіки загинули миттєво, а 36-річна Діана померла через 2 години в лікарні Сальпетрієр.

Принцесу поховали через тиждень: церемонію прощання в Вестмінстерському абатстві відвідало близько 3 млн осіб, а Кенсінгтонський палац засипали квітами.

При цьому публіку вразило відсутність реакції королівської сім'ї, яка на догоду протоколу не змогла належним чином висловити скорботу від втрати.

Британці і жовта преса весь тиждень лаяли членів королівської сім'ї за байдуже мовчання і відмова зрозуміти, наскільки глибоко смерть "народної принцеси" вплинула на націю. Холодна реакція породила навколо смерті Діани безліч божевільних теорій, включаючи те, що аварію підстроїла розвідка МІ-6 за наказом королівської родини.

При цьому люди тисячами шикувалися перед Букінгемським і Кенсінгтонським палацом, залишаючи квіти та співчуття для Діани. Саме їх натиск змусив королеву Єлизавету II покинути літню резиденцію Балморал і вдруге в історії виступити по телебаченню зі зверненням до нації. Ось, що сказала Єлизавета II за день до похорону своєї колишньої невістки.

"Ми всі по-різному намагалися впоратися з цим. Нелегко висловити почуття втрати, оскільки початковий шок часто змінюється сумішшю інших почуттів: невіри, нерозуміння, гніву і занепокоєння за тих, хто залишився. Ми всі відчули ці емоції в останні кілька днів. Отже, зараз я звертаюся до вас від щирого серця, як ваша королева і як бабуся, - сказала Єлизавета, стоячи на балконі палацу на тлі скорботної натовпу. - По-перше, я хочу віддати належне самій Діані. Вона була винятковим і обдарованою людиною. У хороші і погані часи вона ніколи не втрачала здатності посміхатися і сміятися, а також надихати інших своєю теплотою і добротою. Я захоплювалася і поважала її за енергію і відданість іншим, і особливо за відданість двом її хлопчикам. На цьому тижні в Балморалі ми все намагалися допомогти Вільяму і Гаррі змиритися з жахливою втратою, яку понесли вони і всі ми ".

Королева заявила, що з життя і надзвичайно зворушливою реакції на смерть Діани можна отримати багато уроків. Вона розділила рішучість публіки берегти її пам'ять і від імені принців Чарльза, Вільяма і Гаррі подякувала всім, хто приніс квіти і висловив Діані свою повагу.

"Ваша доброта стала величезним джерелом допомоги і розради, - сказала вона. - Я сподіваюся, що всі разом ми зможемо висловити своє горе з приводу втрати Діани і подяку за її таку коротку життя. Так упокояться ті, хто помер. І нехай кожен з нас дякує Богові за тих, хто зробив щасливими багатьох і багатьох людей ".

Звернення до нації послабило хвилю негативних коментарів, і хоча деякі до цих пір не вірять в його щирість, більшість залишилися їм задоволені.

"В ефірі королева виглядала дуже природно. Це був не той жорсткий і старий тиран, який, як нас переконувала таблоїдна преса, відсиджувався в Балморалі. Вона була бабусею, яка переживала дійсно важкий час. Син якої, мабуть, обтяжений великим почуттям провини, ніж будь-хто за багато років, і двоє онуків, які, очевидно, повністю збентежені і нещасні. Це сумна ситуація, і вона дуже добре впоралася з нею ", - уклав видання Vanity Fair.

Як повідомлялося раніше, в день 60-річчя покійної принцеси Діани Уельської, у дворі Кенсингтонського палацу в Лондоні буде встановлена її статуя.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Єлизавета ІІ, Принцеса Діана, Доді Аль-Файед, Анрі Поль.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Названо найкорисніший спосіб приготування картоплі
02 Якщо ослаблений імунітет: головні ознаки
03 Лукашенко знову "засвітився" перед камерами з автоматом в руках (Фото)
04 Формула-1: Хемілтон виграв Гран-прі Бельгії-2020
05 Стильний Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition на нових зображеннях (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Буковині кількість заражених коронавірусом перевищила 10 тисяч
На Буковині кількість заражених коронавірусом перевищила 10 тисяч
Сухо і спека до + 35 °: погода на 31 серпня
Сухо і спека до + 35 °: погода на 31 серпня
Курс валют: після вихідних долар і євро подорожчали
Курс валют: після вихідних долар і євро подорожчали
31 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
31 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся