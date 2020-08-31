"Танці з зірками 2020": як пройшов перший ефір довгоочікуваного шоу (Відео)

Вчора, 30 серпня 2020 року, на телеканалі "1 + 1" відбулася довгоочікувана прем'єра розважального шоу "Танці з зірками".

Перший випуск шоу вразив глядачів появою мегазірок української сцени і приніс кілька як приємних, так і не дуже, сюрпризів. У 2020 році за головний кубок поборються 14 зіркових учасників: Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дарину Петрожіцка, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Олексій Завгородній (Позитив), Сергій Танчинець, Сергій Мельник, Арам Арзуманян і Ольга Фреймут. За традицією, прем'єрний випуск шоу почався з загального номера. Цього року організатори запросили відкривати новий сезон всесвітньо відомий балет Light Balance. Разом з учасниками шоу вони створили неймовірний номер.

Свої крісла на "Танцях з зірками 2020" посіли: хореографи Григорій Чапкіс та Влад Яма, а також чарівна прима-балерина Катерина Кухар. Вже за традицією вели прямий ефір улюбленці телеглядачів Юрій Горбунов та Тіна Кароль, а на балконі зіркових учасників зустрічала Наталя Могилевська. Відкривати 1 випуск "Танців з зірками 2020" видався знаменитій співачці - фронтвумен The Hardkiss Юлії Санін. Виконавиця зізналася, що прийшла на проект, щоб розкрити свою сексуальність. Допомагати в цьому їй буде танцівник Дмитро Жук під пристрасну пісню The Hardkiss.

Зірка "Безумной весілля" Арам Арзуманян під саундтрек з цієї ж стрічки станцював свій дебютний танець на проекте.С Антоніною Руденко чоловік станцював фьюжн, показавши хореографічні підтримки і курйозний номер. Далі на паркет "Танців" вийшов відомий репер Олексій Завгородній, який виступає під псевдонімом Позитив. Зі свого тендітної партнеркою - танцівницею Юлією Сахневич, він виконав романтичний віденський вальс під саундтрек до фільму "Ла ла ленд".

Всі глядачі з нетерпінням чекали виходу на паркет реперша Alyona Alyona і її партнера Юрія Гуріч. Артистка вже зуміла зруйнувати всі стереотипи щодо успішної жінки і не перестає повторювати: ніякі комплекси або особливості фігури не повинні стримувати людей робити те, про що вони мріяли. Пара виконала в прямому ефірі сальсу. Alyona Alyona і Юрій Гуріч отримали низькі оцінки від суддів, а Катерина Кухар навіть пообіцяла виконати реп в наступному ефірі, якщо співачка не покаже кращий результат на паркеті.

Наступним на паркеті з'явився знаменитий український рокер Сергій Танчинець. Артист не приховує, що головними мотиваторами для нього є діти. Саме їм Сергій Танчинець хоче показати, що татко може не тільки співати, а й танцювати. Партнеркою артиста на "Танцях з зірками 2020" стала Яна Цибульська. У першому випуску Сергій Танчинець виконав віденський вальс.

На паркет танцювального проекту повернулася учасниця, яка приймала участь в 2006-му, - Надія Мейхер. завдяки шоу Надія Мейхер хоче повернутися в шоу-бізнес не тільки як сольна співачка, але і танцовщіца.Для 1 випуску шоу пара вибрала пристрасну і романтичну румбу. Надія Мейхер і Кирило Васюк причарували суддів і глядачів, викликавши овації в залі. Санту Дімопулос вже встигли назвати найгарячішою учасницею "Танців з зірками 2020". Зі своїм партнером, Максом Леоновим, пара виконала самбу, поставши перед камерами в образі черниці і спокусника, що виглядало досить провокативно.

Повернення Слави Камінської на паркет "Танців з зірками 2020" було дуже очікуваним. Ще в 2019-м артистка приєдналася до шоу, однак через травму хребта не змогла продовжити своє участіе.В цьому році партнером Слави Камінської став Дмитро Дікусар. Слава Камінська та Дмитро Дікусар показали романтичний квікстеп, використавши спеціальні підвісні конструкції, які ефектно учасників підняли над паркетом.

Колишній футболіст і учасник шоу "Холостяк" Сергій Мельник встиг підкорити всіх українок своєю ідеальною фігурою і харизмою. Чоловіка назвали одним з секс-символів проекту, який він охоче подтверждает.В шоу Сергій Мельник виступає із запальною Аделіною Делі. З танцівницею учасник проекту виконав пристрасне танго. Актор Тарас Цимбалюк дуже хоче повторити успіх колеги Ксенії Мішиной, та отримати заповітний кубок. Налаштована на перемогу і його партнерка Яна Заєць. У випуску Тарас Цимбалюк та Яна Заєць станцювали контемп, приголомшив глядачів неймовірними підтримками.

Актриса Дарина Петрожіцкая і Ігор Гелуненко захворіли коронавірусів. Зірка отримала позитивний тест на COVID-19 і зізналася, що у неї була температура і слабкість. Зараз стан актриси покращився, однак медики заборонили їй повертатися на паркет і порадили самоізолюватись на невизначений час. Чи вийде актриса на паркет - залишається загадкою.

Викликала фурор під час прямого ефіру і вагітна на 8-му місяці Ілона Гвоздьова з Дмитром Танковичем, виконавши ча-ча-ча. Знаменитий ведучий Дмитро Танкович стільки років дивився, як інші танцюють в шоу "Танцюють всі", що тепер захотів і сам показати, на що здатний.

А телеведучу Ольгу Фреймут не зупинив навіть коронавірус. Зірка після підтвердження діагнозу самоізолювався зі своїм партнером Іллею Падзіной і продовжила тренування під наглядом лікарів. 30 серпня пара таки показала постановку в прямому ефірі. Запис розкішного фокстроту зробили у дворі будинку, що виглядало дуже ефектно. Це незвичайний формат для "Танців з зірками 2020". Однак, з огляду на ситуацію з пандемією, організатори не тільки дозволили Ользі Фреймут і Іллі Падзіне виступити на проекті, а й дали можливість суддям оцінити фокстрот учасників.

Закривати прямий ефір довірили секс-символу українського шоу-бізнесу Олегу Виннику. Юрій Горбунов заявив, що артиста тричі запрошували на шоу і тільки в 2020 році він таки вийшов на паркет.Партнершей Олега Винника стала знаменита хореограф і танцівниця Олена Шоптенко. Пара виконала пристрасне танго, завороживши глядачів.

Наступний Прямий ефір "Танців із зірками" відбудеться в неділю, 6 вересня, о 21:00 на каналі "1 + 1".