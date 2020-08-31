Вже точно: актриса Емма Робертс підтвердила свою вагітність

Зірка серіалу "Американська історія жахів" показала вагітний животик.

Актриса Емма Робертс вперше заговорила про свою вагітність.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала серію зворушливих знімків, на яких позує в білому платті, ніжно обіймаючи свій кругленький живіт. На знімках також можна помітити і майбутнього батька малюка - бойфренда Емми, 35-річного актора Гаррета Хедлунда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Me...and my two favorite guys Публикация от Emma Roberts (@emmaroberts) 30 Авг 2020 в 8:44 PDT

Серією знімків, актриса не тільки підтвердила свою вагітність, але і розсекретила стать первістка.

"Я ... і два моїх улюблених хлопця", - написала Робертс в підписі до посту. Виходить, що вони з бойфрендом чекають хлопчика.