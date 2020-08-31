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Понеділок, 31.08.2020
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Вже точно: актриса Емма Робертс підтвердила свою вагітність

Вже точно: актриса Емма Робертс підтвердила свою вагітність
14:23 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Зірка серіалу "Американська історія жахів" показала вагітний животик.

Актриса Емма Робертс вперше заговорила про свою вагітність.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала серію зворушливих знімків, на яких позує в білому платті, ніжно обіймаючи свій кругленький живіт. На знімках також можна помітити і майбутнього батька малюка - бойфренда Емми, 35-річного актора Гаррета Хедлунда.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Me...and my two favorite guys

Публикация от Emma Roberts (@emmaroberts)

Серією знімків, актриса не тільки підтвердила свою вагітність, але і розсекретила стать первістка.

"Я ... і два моїх улюблених хлопця", - написала Робертс в підписі до посту. Виходить, що вони з бойфрендом чекають хлопчика.

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Все по темі:

Эмма Робертс, Американська історія жахів.

Автор:

Телеграф
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