Вже точно: актриса Емма Робертс підтвердила свою вагітність

Актриса Емма Робертс вперше заговорила про свою вагітність.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала серію зворушливих знімків, на яких позує в білому платті, ніжно обіймаючи свій кругленький живіт. На знімках також можна помітити і майбутнього батька малюка - бойфренда Емми, 35-річного актора Гаррета Хедлунда.
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Серією знімків, актриса не тільки підтвердила свою вагітність, але і розсекретила стать первістка.
"Я ... і два моїх улюблених хлопця", - написала Робертс в підписі до посту. Виходить, що вони з бойфрендом чекають хлопчика.