На згадку про Чедвіка Боузмана: колеги вшанували пам'ять актора зворушливим відео

На YouTube-каналі студії і в соцмережах з'явилося відео, в яке увійшли фрагменти роботи Боузман на знімальних майданчиках, а також коментарі його колег. Менш ніж за добу лише на відеохостингу ролик зібрав понад мільйон переглядів.