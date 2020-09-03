Гарячі знімки: Демі Роуз похвалилася формами у відвертому купальнику

Демі Роуз без сумнівів є однією з найбільш відвертих дівчат в сучасному модельному бізнесі. Дівчина не втомлюється вражати своїх шанувальників сексуальними знімками.

Вже довгий час модель знаходиться на іспанському острові Ібіца. Вона відпочиває на березі моря, приймає сонячні ванни і хизується пишними формами у відвертих бікіні.

Новими знімками з відпочинку Демі поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі.

25-річна модель вийшла в спокусливому купальнику, що складається з білого верху з пишними рукавами і чорних трусиків. Такий "наряд" відмінно підкреслив великі груди Роуз і її апетитні сідниці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram You have my attention @prettylittlething Публикация от Demi (@demirose) 1 Сен 2020 в 8:00 PDT

Загалом її образ чимось скидався на піратський. Особливо пляжно-піратський образ доповнили довга підвіска з хрестом, сонцезахисні окуляри круглої форми і декоративні пір'я у волоссі, які Демі заплела в косу. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж з натуральним блиском на губах.