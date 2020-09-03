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"Я понесу покарання за рішенням народу": Михайло Єфремов визнав провину в ДТП

"Я понесу покарання за рішенням народу": Михайло Єфремов визнав провину в ДТП
14:30 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Російський актор Михайло Єфремов заявив, що повністю визнає свою провину в смертельному ДТП.

Актор Михайло Єфремов під час засідання Пресненського суду Москви заявив, що визнає провину в ДТП, в якому загинув 57-річний кур'єр Сергій Захаров. Він виступив ще до початку дебат сторін і зробив заяву.

"Я визнаю свою провину", - сказав Єфремов, після чого йому не дали можливості говорити. Перед цим інформацію про визнання провини повідомив адвокат артиста Ельман Пашаєв.

"Єфремов сказав дуже гарну фразу:" У момент скоєння злочину народ виніс мені вирок. Я заслужений артист, артист народу, і понесу покарання за рішенням народу ". Він сьогодні визнає свою провину", - сказав Пашаєв.

Раніше Михайло Єфремов неодноразово заперечував свою провину. У суді він запевняв, що не пам'ятає момент аварії, а відеоролик з його участю назвав фейком.

Хоча спочатку, Михайло Єфремов не заперечував своєї провини в смертельному ДТП. Актор навіть записав відеозвернення, в якому звернувся до родичів загиблого.

Нагадаємо, 8 червня актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став винуватцем ДТП на Смоленській площі. Актор в стані алкогольного сп'яніння на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу Садового кільця і зіткнувся з автомобілями. Водій фургона, який також потрапив в ДТП, Сергій Захаров отримав важкі травми і помер в лікарні вранці 9 червня.

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Михайло Єфремов.

Автор:

Телеграф
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