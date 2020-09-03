Коли ж це вже скінчиться: Ембер Херд подала новий позов на Джонні Деппа

Актриса Ембер Херд подала зустрічний позов проти Джонні Деппа за наклеп.

Колишня дружина Джонні Джеппа продовжує судитися з актором, звинувачуючи його в запуску кампанії, мета якої її обмовити, зруйнувати її життя і кар'єру. На цей раз вона подала проти нього зустрічний позов на суму $ 100 млн.

Як повідомляє People, згідно з судовими документами, поданими 10 серпня в окрузі Фейрфакс, штат Вірджинія, 34-річна Ембер Херд попросила суд у позасудовому порядку відхилити позов Деппа на суму $ 50 млн, і вимагає в два рази більшої суми компенсації в своєму зустрічному позові.

У своєму зверненні до суду зірка Аквамена стверджує, що Депп і його команда "організували неправдиву кампанію, з метою її обмовити". Вона стверджує, що Депп "контролював і / або маніпулював її акаунтами в соціальних мережах".

Херд також стверджує, що Депп "ініціював, координував, контролював і / або підтримував і просував" дві петиції на сайті change.org. Через першу петицію вона позбулася ролі в спінофф Аквамена, а через другу - її відсторонили від співпраці з L'Oréal.

"Цей потік помилкових і наклепницьких звинувачень на адресу Ембер Херд є спробою зруйнувати її життя і кар'єру просто тому, що вона стала жертвою домашнього насильства та насильства з боку Джонні Деппа", - сказано в заяві.