Трималися за руки і багато фотографувалися: Наталя Могилевська вийшла на публіку з новим супутником

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Наталья Могилевская закрутила роман с миллионером Украинская певица Наталья Могилевская не раскрывает широкой публике подробности своей личной жизни. Однако на закрытии Ukrainain Fashion Week исполнительница появилась с известным миллионером Олегом Рыжовым. В своих интервью Наталья Могилевская рассказывала, что влюблена и чувствует себя вполне счастливой, впрочем имени своего избранника таки не раскрывала. На всех светских мероприятиях певица появлялась в одиночестве, а уже 3 сентября на закрытии Недели моды в Киеве появилась с владельцем местных бутиков Олегом Рыжовым Пара вела себя довольно весело, привлекая внимание окружающих. Весь вечер они шутили и много фотографировались. В интервью журналистам Могилевская поделилась : "Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Образ для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила " – заявила Могилевская. Что известно об Олеге Рыжове Олег Рыжов – трендсеттер, основатель флагманского бутика ISAIA Kiev и Billionaire, а также сети салонов красоты Backstage. Кроме этого, Олег Рыжов является lifestyle-экспертом, издателем, кинематографистом и колумнистом украинского глянца L'officiel Hommes. #могилевская #натальямогилевская #mogilevskaya #nataliamogilevskaya #рыжоволег #новостишоубизнеса #новостизвезд #шоубиз #селябряти #ukrainainfashion #newstyle #newsstar #stars