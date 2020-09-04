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П'ятниця, 04.09.2020
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Трималися за руки і багато фотографувалися: Наталя Могилевська вийшла на публіку з новим супутником
Трималися за руки і багато фотографувалися: Наталя Могилевська вийшла на публіку з новим супутником

Трималися за руки і багато фотографувалися: Наталя Могилевська вийшла на публіку з новим супутником

Трималися за руки і багато фотографувалися: Наталя Могилевська вийшла на публіку з новим супутником
17:00 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Після довгих розмов про таємниче коханого Наталя Могилевська з'явилася на публіці з українським мільйонером.

Українська співачка вийшла в світ з власником столичних бутиків Олегом Рижовим. Співачка і мільйонер з'явилися разом на закритті Тижня моди в Києві, пише Viva!

Протягом усього вечора пара трималася за руки, жартувала і багато фотографувалася.

"Ми прийшли підтримати українських дизайнерів і надихнутися. Я одягнена в український бренд своєї подруги, він називається Fukel, майже як коханець, якщо поміняти останню букву L на R. Наряд для мене вибирав не Олег, він любить мене в сукнях. Я просто хуліганила" , - поділилася Могилевська.

 
 
 
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Наталья Могилевская закрутила роман с миллионером Украинская певица Наталья Могилевская не раскрывает широкой публике подробности своей личной жизни. Однако на закрытии Ukrainain Fashion Week исполнительница появилась с известным миллионером Олегом Рыжовым. В своих интервью Наталья Могилевская рассказывала, что влюблена и чувствует себя вполне счастливой, впрочем имени своего избранника таки не раскрывала. На всех светских мероприятиях певица появлялась в одиночестве, а уже 3 сентября на закрытии Недели моды в Киеве появилась с владельцем местных бутиков Олегом Рыжовым Пара вела себя довольно весело, привлекая внимание окружающих. Весь вечер они шутили и много фотографировались. В интервью журналистам Могилевская поделилась : "Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Образ для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила " – заявила Могилевская. Что известно об Олеге Рыжове Олег Рыжов – трендсеттер, основатель флагманского бутика ISAIA Kiev и Billionaire, а также сети салонов красоты Backstage. Кроме этого, Олег Рыжов является lifestyle-экспертом, издателем, кинематографистом и колумнистом украинского глянца L'officiel Hommes. #могилевская #натальямогилевская #mogilevskaya #nataliamogilevskaya #рыжоволег #новостишоубизнеса #новостизвезд #шоубиз #селябряти #ukrainainfashion #newstyle #newsstar #stars

Публикация от Аргументы и Факты в Украине (@aif_ua)

Відзначимо, що ні Наталя, ні Олег офіційно не підтвердили своїх почуттів, але судячи зі знімків між співачкою і бізнесменом - не просто дружба.

Олег Рижов - експерт в області чоловічої моди, власник столичного бутіка ISAIA. Він багато років професійно займається гардеробами політиків, власників великого бізнесу, успішних українських чоловіків.

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Все по темі:

Наталья Могилевска, ISAIA, Олег Рижов.

Автор:

Телеграф
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