ЗМІ: Джонні Депп закрутив роман з німецькою моделлю (Фото)

57-річний актор Джонні Депп, який відклав розгляд позову проти колишньої дружини Ембер Херд, був помічений в компанії 33-річної німецькою моделлю і актрисою Софі Германн. Їх бачили в шикарному лондонському готелі The Corinthia.
Про роман зірок повідомляє DailyMail з посиланням на німецьку пресу. Депп і Германн познайомилися на початку цього року. "Софі залишила свій номер телефону на аркуші паперу, просунувши його між струн гітари Джонні", - розповів інсайдер.
Дівчина прославилася завдяки участі в телешоу про життя нащадків багатих сімей Лондона Золота молодь Челсі.
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Нагадаємо, Ембер Херд подала новий позов на Джонні Деппа.