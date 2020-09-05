ЗМІ: Джонні Депп закрутив роман з німецькою моделлю (Фото)

З чуток, голлівудський актор зустрічається з молодшою його на 24 роки моделлю Софі Герман.

57-річний актор Джонні Депп, який відклав розгляд позову проти колишньої дружини Ембер Херд, був помічений в компанії 33-річної німецькою моделлю і актрисою Софі Германн. Їх бачили в шикарному лондонському готелі The Corinthia.

Про роман зірок повідомляє DailyMail з посиланням на німецьку пресу. Депп і Германн познайомилися на початку цього року. "Софі залишила свій номер телефону на аркуші паперу, просунувши його між струн гітари Джонні", - розповів інсайдер.

Дівчина прославилася завдяки участі в телешоу про життя нащадків багатих сімей Лондона Золота молодь Челсі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOPHIE HERMANN (@xxsophiehermannxx) 3 Сен 2020 в 8:49 PDT

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Нагадаємо, Ембер Херд подала новий позов на Джонні Деппа.