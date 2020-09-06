"МастерШеф" 10 сезон 2 випуск: хто пройшов в 20-ку кулінарного телепроекту

Масштабний кулінарний проект МастерШеф повернувся на українські екрани. У ювілейному 10 сезоні програми глядачів чекають нові правила і унікальні учасники.

У попередньому випуску суддівська трійка відібрала тридцятки кращих кулінарів-аматорів. За новими правилами вони самі вибрали категорію, в якій змагатимуться за місце в двадцятці учасників МастерШеф 2020.

У 2 випуск 10 сезону "МастерШеф" 30-ка найкращих кулінарів-любителів змагатимуться за місце в кулінарному проекті в трьох попередньо обраних категоріях: риба, м'ясо і десерти.

2 випуск програми МастерШеф 10 сезон почнеться з боротьби адептів риби за місце в двадцятці найсильніших кулінарів. На перший погляд, для восьми аматорів змагань почнеться ідеально. На кухні несподівано з'являться судді шоу - вони приїдуть на величезній вантажній машині, повної риби і морепродуктів. За кермом віртуозна водій Оля Мартиновська в комфорті доставила Ектора Хіменес-Браво і рибні делікатеси.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb) 5 Сен 2020 в 9:12 PDT

Судді 10 сезону "МастерШеф" підготували для кулінарів-любителів три види риби: осетер, короп і форель. Кожен учасник випробування повинен власноруч впіймати головний інгредієнт страви, почистити його і приготувати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb) 5 Сен 2020 в 10:00 PDT

За результатами цього "рибного" конкурсу першими учасниками 20-ки кулінарного проекту в категорії риба стали: Катерина Дем'янова, Яна Балог, Юлія Венедиктова, Марія Кривенко, Аліна Матвійчук та Яна Балог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb) 5 Сен 2020 в 10:35 PDT

Рибники передали естафету м'ясникам, і тепер вони вступають в бій за місце під кулінарним сонцем. Для них судді підготували кілька сюрпризів. Перший з них - учасники готуватимуть на відкритому вогні. А зважаючи на боротьбу за таке жадане місце серед найсильніших, любителям доведеться битися ще й за кращий шматок м'яса. Серце, легені, печінку вирізка ...

Серед 10 учасників категорії м'ясо, пощастило потрапити до заповітної 20-ке 10 сезону "МастерШеф" тільки шістьом кулінарам-аматорам, додому поїхали: Аліна Тимко, Даніель Окафор, Тамара Панчук та Ольга Норець.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb) 5 Сен 2020 в 11:07 PDT



На десерт в програмі МастерШеф 2020 випуск 2 залишилися ... десертник! І їм доведеться не просто приготувати солодкі смаколики і вразити суддів, а неабияк попітніти над ними. Завдання для любителів наступна: відтворити один з десертів на вершковому маслі, які запропонують їм судді. На перший погляд, звучить все дуже просто. Але це не про нашу кухню. Для приготування солодощів у аматорів буде все необхідне, крім вершкового масла. Його учасники повинні добути старим дідівським способом - маслобойка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb) 5 Сен 2020 в 12:04 PDT

Не всім учасникам вдалося здивувати суддів 10 сезону "МастерШеф" своїм десертом. Віта Ражби, Наталя Ільченко, Наталія Литвинова і Марго Рубанова залишають проект за крок до мрії. Решта кулінари-аматори потрапили в 20-ку і вже в наступну суботу боротимуться за місце в шоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb) 5 Сен 2020 в 12:41 PDT

У 3 випуск 10 сезону "МастерШеф" ми побачимо перший конкурс "Естафета" і перші сльози на проекті.