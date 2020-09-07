Танці з зірками 2020 2 випуск: гостьовий ведучий, DJ Чапкіс і перший виліт з шоу (Відео)

Вчора, 6 вересня, на телеканалі "1 + 1" прогримів 2 випуск проекту "Танці з зірками 2020".

На паркет самого танцювального шоу вийшло 14 зіркових учасників з їх партнерами: Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дарина Петрожіцка, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Олексій Завгородній (Позитив), Сергій Танчинець, Сергій Мельник, Арам Арзуманян і Ольга Фреймут.

Другий ефір танцквального шоу відкриває всім телеглядачам можливість підтримати своїх улюблених конкурсантів своїм голосом. Тепер, після закінчення всіх виступів у глядачів буде можливість врятувати свою улюблену пару.

Новий випуск почався з змін. Організатори додали нового члена журі - гостьового ведучого. На цьому тижні їм став колишній переможець шоу Ігор Ласточкин, який постав у прямому ефірі в образі Джокера.

Відкривати другий прямий ефір довірили акторові Тарасу Цимбалюку. Для всторого виступу актор зі своєю партнеркою Яною Заєць підготували пристрасне танго. Пара показала хорошу техніку і демонструвала складні підтримки, під час однієї з яких танцівниця ледь не впала.

Другими на паркет вийшла рок діва української естради - співачка Юлія Саніна. Юля не раз говорила, що хоче побороти свої комплекси на проекті, особливо сором'язливість і невпевненість. Журі доручив для другого ефіру парі підготувати пристрасну і одночасно ніжну румбу, з якої Юля і Діма впоралися на відмінно.

Третьою підкорювати паркет вийшла Надія Мейхер зі своїм "супутником" Кирилом. Пара станцювала пристрасну самбу. "Вперше під пісню Шакіри хтось станцював сексуальніше самої Шакіри", - зазначили судді проекту.

Колишня вокалістка групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос вийшла на паркет наступної. На паркеті учасниця з Максимом Леоновим продемонструвала бездоганний вальс. Санта Дімопулос зуміла навіть перетанцювати свого професійного партнера, викликавши захоплення у суддів.

Після інфікування коронавірусом Дарина Петрожіцкая і Ігор Гелуненко проводять самоізоляцію в будинку. Однак приклад Ольги Фреймут і Іллі Падзіни надихнув пару і вони вирішили записати свій номер також дистанційно. Дарина Петрожіцкая і Ігор Гелуненко продемонстрували ритмічний джайв. Учасники дещо не встигали за музикою, проте все ж викликали захват і невелику критику від суддів.

Рокер Сергій Танчинець і його партнерка Яна Цибульська перевтілилися в хіпі. Пара станцювала "українське" танго під пісню "Гуцулка Ксеня". А ось судді відзначили помилки учасників шоу і поставили одні з найнижчих оцінок.

Минулого ефір Катерина Кухар викликала Alyona Alyona на батл: прима-балерина пообіцяла зачитати реп, якщо артистка бездоганно станцює вальс. Так що, для другого виступу якраз і був обраний вальс - віденський вальс. Тренування були нелегкими, про що танцівниця зізналася в Відеощоденник. Але її вальс таки змусив Катерину Кухар та інших суддів зачитати реп.

Арам Арзуманян продовжує показувати свій темперамент. Зі своєю партнеркою Антоніною Руденко актор станцював пасодобль. Арама Арзуманяна судді нарекли справжнім джокером, який здатний дивувати бездоганними па.

Продовжує дивувати суддів і Позитив. Для 2 прямого ефіру Позитив і Юлія Сахневич підготували фристайл. Синхронні па і підтримки зуміли викликати компліменти у зіркових суддів.

Головний холостяк "Танців з зірками 2020" Сергій Мельник планує підкорити приму-балерину Катерину Кухар. У 2 випуск Сергій Мельник і Аделіна Делі вийшли на паркет із запальним квікстепом. Пара перевтілилася в Джеймса Бонда і його дівчину, зачарувавши всіх глядачів.

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова стали найбільш обговорюваною в мережі. Багато розкритикували Ілону Гвоздьову за участь в шоу на останніх місяцях вагітності, інші захоплюються сміливістю танцівниці, а Дмитра Танковича лають за скуті па. Однак всупереч оцінкам Хейтерів пара вийшла на паркет з новим стилем танцю. Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова показали романтичний квікстеп. Але високих оцінок пара так і не отримала.

Телеведуча Ольга Фреймут та Ілля Падзіна захворіли COVID-19. Після діагнозу пара оселилася в маєтку, звідки виконала перший танець. У 2 випуск Ольга Фреймут і Ілля Падзіна станцювали джайв. Зірка перевтілилася в ревізора, надівши міні-плаття. А ось постановка не вразила суддів.

А ось для Слави Камінської вихід на паркет був сповнений хвилювання. А все тому, що на паркеті артистка повинна була показати танець, який викликав її травму в 2017 році і відхід з проекту. У 2 випуску пара виконала ритмічне ча-ча-ча, чим викликала овації в залі. У той же час судді не були зачаровані виставою. Експерти заявили, що Слава Камінська майже не танцювала, а Дмитро Дікусар був головною зіркою номера.

Закривати другий прямий ефір доручили Олегу Виннику і Олені Шоптенко. Пара є одним з фаворитів, а підтримки "молодих вовчих" їм точно не буде мало. Катерина Кухар запропонувала учасникам виконати пристрасне ча-ча-ча. І пара з цим завдання відмінно впоралася.

В кінці програми в зоні ризику опинилися три пари: Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова, Позитив і Юлія Сахневич, Сергій Мельник і Аделіна Делі. У підсумку проект залишили ведучий Дмитро Танкович та вагітна Ілона Гвоздьова.

Прощаючись Танкович сказав, що виліт відбувся швидше, ніж він планував, і подякував свою наставницю Ілону Гвоздьову.

Спасибі. Це трішки швидше, ніж я планував. Але іноді важливіше яскравий сплеск, - зазначив Дмитро Танкович.

Телеведучий додав, що Ілона Гвоздьова зробила неможливе: вона навчила його танцювати. Наступний прямий ефір "Танців із зірками" відбудеться в неділю, 13 вересня, о 21:00 на каналі "1 + 1".