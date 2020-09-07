Борги потрібно віддавати: російський мільярдер Доронін подає в суд на Наомі Кемпбелл

Російський бізнесмен Владислав Доронін хоче судиться з колишньою пасією, британської супермоделлю Наомі Кемпбелл.

57-річний російський бізнесмен Владислав Доронін подав багатомільйонний позов проти Наомі Кемпбелл, з якою мав романтичні стосунки 7 років тому. Підприємець має намір вимагати з колишньою коханою гроші, які вона йому заборгувала.

Як повідомляє видання TMZ, згідно з новими юридичних документів Наомі відмовляється повертати гроші, які він позичив їй в минулому, а також не повертає його особисте майно на суму понад 3 мільйони доларів. Сама Кемпбелл і її офіційні представники на звинувачення в те, що трапилося поки не відповіли.

Нагадаємо, Владислав Доронін і Наомі Кемпбелл зустрічалися з 2008 по 2012 роки. Крім цього, в світських колах навіть ходили чутки про весілля пари.

Нагадаємо, нещодавно "Чорна пантера" опублікувала архівне чорно-біле фото, на якому зображена в абсолютно напівоголеному вигляді.