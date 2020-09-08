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Вирок винесено: Михайла Єфремова визнали винним в скоєнні ДТП

Вирок винесено: Михайла Єфремова визнали винним в скоєнні ДТП
15:20 Сьогодні Телеграф
Пресненський суд Москви виніс вирок акторові Михайлу Єфремову, обвинуваченому у справі про смертельне ДТП. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Прийнявши у відомостями визнання Єфремовим провини, наявність дітей, позитивні характеристики і заняття благодійністю, суд постановив засудити актора до позбавлення волі строком на вісім років в колонії загального режиму.

Відзначимо, що звинувачення просило дати акторові одинадцять років.

"Визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого пунктом" а "частини 4 статті 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності смерть людини, вчинене особою в стані сп'яніння)", - йдеться у вироку суду.

Також, крім відбування покарання в колонії, Єфремов зобов'язаний виплатити майже млн рублів штрафу на користь старшого сина загиблого водія.

Суддя заявила, що вина Єфремова повністю підтверджується дослідженими доказами. І як би адвокат Єфремова не намагався довести, що за кермом був не Михайло, у нього це не вийшло. Варто також відзначити, що під час попереднього судового процесу актор все ж визнав свою провину.

Нагадаємо, 8 червня актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став винуватцем ДТП на Смоленській площі. Актор в стані алкогольного сп'яніння на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу Садового кільця і зіткнувся з автомобілями. Водій фургона, який також потрапив в ДТП, Сергій Захаров отримав важкі травми і помер в лікарні вранці 9 червня.

Спочатку, Михайло повністю визнавав свою вину, просив прощення у сім'ї загиблого, хотів стати опікуном для дітей Сергія, і навіть намагався накласти на себе руки. 3 липня ж стало відомо про те, що адвокат актора Ельман Пашаєв розповів журналістам, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в ДТП. 30 липня акторові продовжили домашній арешт до 22 січня 2021 року. 5 серпня о 10 годині ранку відбувся перший судовий процес у кримінальній справі стосовно Михайла Єфремова. Актор не визнав своєї провини.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що у Михайла Єфремова діагностували інсульт. 11 серпня, має відбутися слухання у справі про смертельне ДТП, в якому звинувачується Михайло Єфремов. Однак, слухання не відбулися. Акторові стало погано і його на швидкій відвезли прямо із залу суду.

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Михайло Єфремов.

Автор:

Телеграф
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