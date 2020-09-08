"Голос епохи. Світла пам'ять, Маестро": пішов з життя легендарний український диктор Микола Козій

У віці 79 років помер один з найвідоміших голосів України - диктор, радіоведучий і актор дубляжу Микола Козій.

У понеділок, 7 вересня, помер український диктор, радіоведучий і актор дубляжу Микола Козій.

Про це повідомив генпродюсер "UA: Українське радіо" Дмитро Хоркін на своїй сторінці в Facebook.

"Помер Микола Козій - легендарний диктор Українського радіо і перший бренд-войс телеканалу 1 + 1. Йому було 79 років. Голос епохи. Світла пам'ять, Маестро", - написав він.

Козій народився 19 червня 1941 року. Його називали одним з найкращих українських дикторів. Брав участь в озвучуванні популярних телесеріалів і програм, в тому числі передач Українського радіо для школярів. З середини 1990-х був був провідним ведучим ранкової інформаційної програми НРКУ, а також вів денні інформаційні випуски.

Голос Миколи Козія можна дізнатися з перших хвилин. У числі його робіт дубляж телесеріалів Альф (голос Віллі), Коломбо, фільмів Король говорить, Ноїв ковчег, мультсеріалів Паровоз Томас та його друзі, Трасформери і інші. Микола Козій співпрацював з Українським товариством сліпих, записавши для нього величезну кількість аудіокниг.

Крім того, Микола Козій озвучив українською мовою Томос про надання автокефалії Православної церкви України і начитав Біблію українською мовою в аудіоформаті.