У Британії пішов з життя лауреат "Оскара"

Британський драматург і лауреат премії "Оскар" Рональд Харвуд помер на 86-му році життя.

Вчора, 9 вересня, пішов з життя знаменитий британський оскароносний драматург Рональд Харвуд.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на заяву сім'ї. Відзначається, що Харвуд помер в своєму домі в графствe Сассекc. Про обставини й причини смерті поки не повідомляється.

У 2003 році Харвуда нагородили премією Оскар за фільм Піаніст в номінації Кращий адаптований сценарій, а в 2008 році він отримав нагороду BAFTA за сценарій до фільму Скафандр і метелик.

У 2010 році сценарист отримав лицарський титул. Харвуд також написав сценарії для фільмів Версія Браунінга (1994), Театр (2004) і Олівер Твіст (2005).